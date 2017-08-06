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Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены
Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.
Общая площадь пожара …
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4 августа 2017, 06:03
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«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео
Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в …
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4 августа 2017, 01:57
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Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»
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3 августа 2017, 10:48
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У Самарской площади загорелась многоэтажка
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31 июля 2017, 10:02
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На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током
Вчера, 29 июля, около 19:00, по предварительной информации, на дачном массиве "Островок" в окрестностях села Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчина, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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30 июля 2017, 04:49
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Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии
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28 июля 2017, 08:27
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Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?
Самарские следователи просят откликнуться граждан, «которым была оказана ненадлежащая медицинская помощь в частной клинике «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина». Следствие проверяет учреждение после смерти там ребенка 23 июля. Тогда на приеме у стоматолога 5-летнему мальчику ввели несколько препаратов обезболивающего, что …
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26 июля 2017, 11:45
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Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных
Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.
Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его …
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25 июля 2017, 02:51
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Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек
Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. …
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25 июля 2017, 02:27
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Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб
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1 июля 2017, 03:24
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Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор
Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
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15 мая 2017, 06:31
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Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя
В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.
По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия …
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13 мая 2017, 04:36