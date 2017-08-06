2
19
49
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.

Общая площадь пожара 

4 августа 2017, 06:03
«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали  к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы  наблюдали в 
4 августа 2017, 01:57
Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Сегодня в 10 утра на строящемся стадионе "Самара-Арена" случился пожар. На площади 25 квадратных метров горели стройматериалы из резины. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали уже к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в небе огромные черные клубы 
3 августа 2017, 10:48
У Самарской площади загорелась многоэтажка

У Самарской площади загорелась многоэтажка

Вечером в воскресенье, 30 июля, самарским пожарным поступило сообщение о ЧП в районе Самарской площади. Загорелся многоэтажный дом на улице Галактионовской. Вызов пришел в 20:38 минут. К месту ЧП направили девять единиц техники. В тушении принимали участие почти 40 человек. 

31 июля 2017, 10:02
На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током

На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током

Вчера, 29 июля, около 19:00, по предварительной информации, на дачном массиве "Островок" в окрестностях села Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчина, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
30 июля 2017, 04:49
Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии

Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии

В четверг, 27 июля, в Абхазии разбился легкомоторный прогулочный самолет. В авиакатастрофе погибли трое россиян. Трагедия произошла в городе Пицунде. Выяснилось, что управлял полетом пилот из Самары. По данным российского посольства, его имя Александр Семенов. Его пассажиры – двое москвичей: 

28 июля 2017, 08:27
Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?

Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?

Самарские следователи просят откликнуться граждан, «которым была оказана ненадлежащая медицинская помощь в частной клинике «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина». Следствие проверяет учреждение после смерти там ребенка 23 июля. Тогда на приеме у стоматолога 5-летнему мальчику ввели несколько препаратов обезболивающего, что 
26 июля 2017, 11:45
Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.

Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его 

25 июля 2017, 02:51
Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. 
25 июля 2017, 02:27
Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб

Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб

Вчера, 30 июня, вечером на аэродроме в Ставропольском районе произошло ЧП. Там упал легкомоторный самолет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По данным сотрудников полиции, в самолете находился только один человек – 55-летний пилот. В результате жесткой посадки самолета 
1 июля 2017, 03:24
Чиновник из Ставропольского района

Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор

Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый Алексей Старцев получил предоплату - 30 тысяч рублей 

15 мая 2017, 06:31
Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия 
13 мая 2017, 04:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна