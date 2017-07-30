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В последний миг: В США предотвратили крупнейшую в мировой истории авиакатастрофу
Столкновение пяти пассажирских самолетов с полными баками топлива могло случиться в аэропорту Сан-Франциско. Благодаря грамотным действиям диспетчера была предотвращена крупнейшая авиакатастрофа в мировой истории.
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12 июля 2017, 02:14
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Волной унесло: Наводнением смыло пятиэтажный дом в Тибете
Сильнейшие ливни, которые на протяжении последних дней идут в Китае, послужили причиной многочисленных бедствий. Так, мощным потоком воды, образовавшимся в результате дождей, снесло пятиэтажку.
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11 июля 2017, 09:16
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Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб
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1 июля 2017, 03:24
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Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор
Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
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15 мая 2017, 06:31
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Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя
В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.
По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия …
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13 мая 2017, 04:36
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В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель
В Хэнфордском комплексе, который считается крупнейшим в Соединенных Штатах хранилищем радиоактивных материалов, сложилось чрезвычайное положение по причине обрушения тоннеля и возникшей угрозы утечки. Об этом рассказывают американские СМИ.
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10 мая 2017, 11:34
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6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой
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25 февраля 2017, 02:43
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"Треснувший" дом № 87 по улице Степана Разина построен на конском навозе
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23 января 2017, 03:00
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На месте пожара в дачном массиве Тольятти найден труп
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5 декабря 2014, 02:41
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На месте пожара в дачном массиве найдено тело жительницы Самары
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19 мая 2014, 02:16