В последний миг: В США предотвратили крупнейшую в мировой истории авиакатастрофу Столкновение пяти пассажирских самолетов с полными баками топлива могло случиться в аэропорту Сан-Франциско. Благодаря грамотным действиям диспетчера была предотвращена крупнейшая авиакатастрофа в мировой истории.

Инцидент произошел несколько дней назад, и только сегодня это известие получило широкий международный резонанс. Пилот лайнера …