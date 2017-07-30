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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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В последний миг: В США предотвратили крупнейшую в мировой истории авиакатастрофу

Столкновение пяти пассажирских самолетов с полными баками топлива могло случиться в аэропорту Сан-Франциско. Благодаря грамотным действиям диспетчера была предотвращена крупнейшая авиакатастрофа в мировой истории.
Инцидент произошел несколько дней назад, и только сегодня это известие получило широкий международный резонанс. Пилот лайнера 

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Волной унесло: Наводнением смыло пятиэтажный дом в Тибете

Волной унесло: Наводнением смыло пятиэтажный дом в Тибете

Сильнейшие ливни, которые на протяжении последних дней идут в Китае, послужили причиной многочисленных бедствий. Так, мощным потоком воды, образовавшимся в результате дождей, снесло пятиэтажку.
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11 июля 2017, 09:16
Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб

Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб

Вчера, 30 июня, вечером на аэродроме в Ставропольском районе произошло ЧП. Там упал легкомоторный самолет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
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Чиновник из Ставропольского района

Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор

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По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый Алексей Старцев получил предоплату - 30 тысяч рублей 

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Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия 
13 мая 2017, 04:36
В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель

В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель

В Хэнфордском комплексе, который считается крупнейшим в Соединенных Штатах хранилищем радиоактивных материалов, сложилось чрезвычайное положение по причине обрушения тоннеля и возникшей угрозы утечки. Об этом рассказывают американские СМИ.
Комплекс находится в штате Вашингтон в 320 километрах от Сиэтла. Персонал был 

10 мая 2017, 11:34
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

Вчера, 24 февраля, днем в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек. По информации госавтоинспекции, 32-летний водитель ехал на Lada Granta от села Ташелка в сторону Новой Бинарадки. Во время движения автомобилист не справился с рулевым управлением, 
25 февраля 2017, 02:43

"Треснувший" дом № 87 по улице Степана Разина построен на конском навозе

По-мнению некоторых экспертов, стены лопаются из-за проседания фундамента. Напомним, в ночь с 22 на 23 января  жильцы дома были эвакуированы сотрудниками МЧС из-за угрозы обрушения части здания. Люди сообщили о треске в стенах, отслоении штукатурки. Во время проведения проверки жители 

23 января 2017, 03:00
На месте пожара в дачном массиве Тольятти найден труп

На месте пожара в дачном массиве Тольятти найден труп

Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупа в сгоревшем доме на территории дачного массива около села Подстепки под Тольятти. Тело нашли во время расчистки завалов. Личность погибшего устанавливается, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как уже сообщала 
5 декабря 2014, 02:41
На месте пожара в дачном массиве найдено тело жительницы Самары

На месте пожара в дачном массиве найдено тело жительницы Самары

Ночью в Стромиловском дачном массиве в Волжском районе сгорел частный дом. Пожарные получили сообщение о возгорании 19 мая в 00:31. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, горел дачный дом на общей площади 30 квадратных метров.

К месту пожара были 

19 мая 2014, 02:16
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