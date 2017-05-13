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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир

В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир

В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла на проспекте Кирова в ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 мая.
 
Как сообщают очевидцы, водитель на «Приоре» ехал по проспекту Кирова от Заводского шоссе в сторону 
13 мая 2017, 03:45
Под Самарой 17-летний парень без прав влетел в иномарку

Под Самарой 17-летний парень без прав влетел в иномарку

Накануне вечером в Красноярском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два водителя и ребенок. По сведениям губернской полиции, на 2-м километре дороги Береза - Молгачи 17-летний водитель отечественного автомобиля без прав выехал на встречку и допустил столкновение с Chevrolet 

12 мая 2017, 02:57
В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и 359 получили ранения. Из общего количества аварий 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и 

12 мая 2017, 12:26
В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок

В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок

Правоохранители Самарской области сейчас устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 4 человека, в том числе малолетний ребенок. ДТП случилось вечером 11 мая на 23 километре автодороги «Алексеевка - Богдановка - Подъем-Михайловка».
Водитель «Skoda Rapid» оказался на «встречке» и допустил 

12 мая 2017, 09:41
В Самарской области поезд сбил студенток

В Самарской области поезд сбил студенток

ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского  техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте.  По предварительным данным, переходя  через рельсы, подростки не заметили товарный 

11 мая 2017, 10:52
Смерть Николая Поролло признали суицидом

Смерть Николая Поролло признали суицидом

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти директора завода «Салют» Николая Поролло. Напомним, 76-летний мужчина был найден мертвым в собственном доме 31 марта. Проведенная проверка подтвердила факт суицида. Уголовное дело не возбудили в связи с отсутствием состава 
3 мая 2017, 09:38
В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

Сегодня, 29 апреля, около 11:10 на федеральной магистрали «М-5 Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 86-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, ехал со стороны Самары в 
29 апреля 2017, 05:16
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

Вчера, 24 февраля, днем в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек. По информации госавтоинспекции, 32-летний водитель ехал на Lada Granta от села Ташелка в сторону Новой Бинарадки. Во время движения автомобилист не справился с рулевым управлением, 
25 февраля 2017, 02:43
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

По предварительной версии сотрудников полиции, вчера, 1 января, 35-летний житель Тольятти на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в Хендай, который потом столкнулся с Рено.
 
За рулем обеих иномарок находились женщины: на Хендай – 38-летняя, на Рено - 
2 января 2017, 04:30
В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, 
22 сентября 2016, 06:08
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