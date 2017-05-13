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В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир
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13 мая 2017, 03:45
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Под Самарой 17-летний парень без прав влетел в иномарку
Накануне вечером в Красноярском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два водителя и ребенок. По сведениям губернской полиции, на 2-м километре дороги Береза - Молгачи 17-летний водитель отечественного автомобиля без прав выехал на встречку и допустил столкновение с Chevrolet …
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12 мая 2017, 02:57
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В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов
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12 мая 2017, 12:26
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В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок
Правоохранители Самарской области сейчас устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 4 человека, в том числе малолетний ребенок. ДТП случилось вечером 11 мая на 23 километре автодороги «Алексеевка - Богдановка - Подъем-Михайловка».
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12 мая 2017, 09:41
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В Самарской области поезд сбил студенток
ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте. По предварительным данным, переходя через рельсы, подростки не заметили товарный …
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11 мая 2017, 10:52
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Смерть Николая Поролло признали суицидом
Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти директора завода «Салют» Николая Поролло. Напомним, 76-летний мужчина был найден мертвым в собственном доме 31 марта. Проведенная проверка подтвердила факт суицида. Уголовное дело не возбудили в связи с отсутствием состава …
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3 мая 2017, 09:38
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В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП
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29 апреля 2017, 05:16
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6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой
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25 февраля 2017, 02:43
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Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото
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2 января 2017, 04:30
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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой
В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.
Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. …
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14 ноября 2016, 11:05
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В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз
В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, …
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22 сентября 2016, 06:08