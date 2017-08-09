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Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены
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9 августа 2017, 11:12
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Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение
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8 августа 2017, 11:06
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Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото
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8 августа 2017, 11:37
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Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва
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8 августа 2017, 09:19
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Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом
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21 июля 2017, 08:35
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Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку
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20 июля 2017, 03:38
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В Крутых Ключах появится бесплатный автобус
В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу.
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19 июля 2017, 11:45