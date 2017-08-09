Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом В пятницу, 21 июля, в Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он столкнулся с фурой на трассе М-5. Авария случилась на территории Ставропольского района. По предварительной информации, пострадали не менее десяти человек, в том числе несколько детей. Всего …