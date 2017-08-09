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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Сегодня около 6:00 в нескольких километрах от Самары произошло ДТП. Автобус Setra, следовавший из Перми, врезался в бетонное ограждение. Пермячка Оксана Калинина, находившаяся в этот момент в автобусе, рассказала подробности столкновения.

Оксана направлялась в отпуск в город Балаково Саратовской 
8 августа 2017, 11:06
Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Во вторник, 8 августа, под Самарой на трассе М-5 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети.

«Авария на М-5 около Новосемейкино, где идет ремонт моста. Утром проезжали. Автобус Самара - Пермь. 
8 августа 2017, 11:37
Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

В ночь на вторник, 8 августа, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21099» улетел с дороги и перевернулся.

Авария случилась около часа ночи на 23 километре трассы Самара – Бугуруслан. По данным полиции, автомобилем управлял 32-летний водитель. Он ехал в направлении 

8 августа 2017, 09:19
Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

В пятницу, 21 июля, в Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он столкнулся с фурой на трассе М-5. Авария случилась на территории Ставропольского района. По предварительной информации, пострадали не менее десяти человек, в том числе несколько детей. Всего 
21 июля 2017, 08:35
Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку

Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку

В среду, 19 июля, под Самарой произошло ДТП с участием «Газели» и пассажирского автобуса «ПАЗ». Они столкнулись на 11-м километре дороги Челно-Вершины - Шламка - Нурлат. «Газелью» управлял 57-летний водитель. По версии полицейских, он допустил столкновение с автобусом при обгоне. 

20 июля 2017, 03:38
В Крутых Ключах появится бесплатный автобус

В Крутых Ключах появится бесплатный автобус

В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу. 
19 июля 2017, 11:45
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