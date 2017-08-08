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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

В ночь на вторник, 8 августа, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21099» улетел с дороги и перевернулся.

Авария случилась около часа ночи на 23 километре трассы Самара – Бугуруслан. По данным полиции, автомобилем управлял 32-летний водитель. Он ехал в направлении 

8 августа 2017, 09:19
Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
5 августа 2017, 03:47
Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу

Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу

Появились подробности вчерашнего ДТП, в котором погиб ребенок.

Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И 
1 августа 2017, 11:07
Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в районе Тольятти произошло ДТП с участием фуры. Образовалась пробка. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети. По их словам, авария случилась в районе Жигулевского моря.

По предварительным данным, большегрузом «Вольво», груженным 

31 июля 2017, 03:15
Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.

По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» 

24 июля 2017, 08:09
Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

В пятницу, 21 июля, в Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он столкнулся с фурой на трассе М-5. Авария случилась на территории Ставропольского района. По предварительной информации, пострадали не менее десяти человек, в том числе несколько детей. Всего 
21 июля 2017, 08:35
Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку

Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку

В среду, 19 июля, под Самарой произошло ДТП с участием «Газели» и пассажирского автобуса «ПАЗ». Они столкнулись на 11-м километре дороги Челно-Вершины - Шламка - Нурлат. «Газелью» управлял 57-летний водитель. По версии полицейских, он допустил столкновение с автобусом при обгоне. 

20 июля 2017, 03:38
В Крутых Ключах появится бесплатный автобус

В Крутых Ключах появится бесплатный автобус

В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу. 
19 июля 2017, 11:45
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть раненый.

ДТП произошло после полуночи в пятницу, 14 июля. Как сообщает областное МВД, в ночь на 14 июля на федеральной трассе М-5 «Урал» возле Жигулевска 48-летний водитель на большегрузе 
14 июля 2017, 11:46
«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

Водитель сгоревшего в Татарстане самарского автобуса попросил прощения у родных и близких погибших пассажиров. В зале суда мужчина заявил, что скрываться не собирается. В сфере пассажирских перевозок он работает уже 35 лет. По его словам, авария, которая привела к трагедии, 
11 июля 2017, 11:03
Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

В воскресенье, 18 июня, в Самарской области произошла жуткая авария. На 932 километре трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись две машины, в результате одна перевернулась на крышу. Есть жертва.

По данным полицейских, примерно в пять часов вечера водитель на 
19 июня 2017, 09:31
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