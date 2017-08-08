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Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва
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8 августа 2017, 09:19
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Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение
Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
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5 августа 2017, 03:47
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Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу
Появились подробности вчерашнего ДТП, в котором погиб ребенок.
Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И …
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1 августа 2017, 11:07
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Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами
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31 июля 2017, 03:15
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Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa
Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.
По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» …
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24 июля 2017, 08:09
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Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом
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21 июля 2017, 08:35
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Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку
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20 июля 2017, 03:38
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В Крутых Ключах появится бесплатный автобус
В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу.
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19 июля 2017, 11:45
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Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз
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14 июля 2017, 11:46
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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане
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11 июля 2017, 11:03
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Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва
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19 июня 2017, 09:31