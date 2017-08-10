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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре раскрыли серийные нападения на женщин в Железнодорожном районе

В Самаре раскрыли серийные нападения на женщин в Железнодорожном районе

Самарские полицейские раскрыли серию грабежей, совершенных в Железнодорожном районе города. Добычей налетчика становились золотые цепочки. Преступления совершались по отработанной схеме: грабитель отслеживал женщин с украшениями на шее и, когда потенциальная жертва оказывалась в безлюдном месте, подбегал сзади, срывал цепочку и 
10 августа 2017, 01:37
Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

В Тольятти полицейские выявили производство контрафактных моторных масел. Незаконное предприятие было организовано на территории двух городских складов. Там изъяли 10 тысяч пластиковых канистр и около 300 бочек с маслом, а также конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками 

9 августа 2017, 10:14
Новое об автобусной аварии под Самарой

Новое об автобусной аварии под Самарой

По факту ДТП с пассажирским автобусом Пермь – Самара завели административное дело по статье «Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки 
9 августа 2017, 09:59
Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Сегодня около 6:00 в нескольких километрах от Самары произошло ДТП. Автобус Setra, следовавший из Перми, врезался в бетонное ограждение. Пермячка Оксана Калинина, находившаяся в этот момент в автобусе, рассказала подробности столкновения.

Оксана направлялась в отпуск в город Балаково Саратовской 
8 августа 2017, 11:06
Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Во вторник, 8 августа, под Самарой на трассе М-5 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети.

«Авария на М-5 около Новосемейкино, где идет ремонт моста. Утром проезжали. Автобус Самара - Пермь. 
8 августа 2017, 11:37
Незаметная кража двух фонарных столбов

Незаметная кража двух фонарных столбов

Можно ли на крыше Renault Twingo перевезти столь крупногабаритный груз? Ответить на этот вопрос попытался житель Голландии.

Полиция города Лелистад опубликовала на своей странице в Фейсбуке фотографии с места задержания весьма неординарного водителя. Как сказано в описании к посту, 
7 августа 2017, 12:17
В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

Как минимум двое сотрудников самарской полиции пострадали в эту среду в результате нападения. Молодой человек оказал сопротивление при задержании, нанес им ножевые ранения и скрылся. Областной главк МВД сообщает приметы злоумышленника: мужчина похож на выходца из Средней Азии, на вид 
2 августа 2017, 06:17
Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло крупное ДТП на 965 километре федеральной трассы М-5. Это в районе Жигулевска. По версии полицейских, у фуры отказал тормоз, в результате произошла серия столкновений. Всего в аварию попали семь машин. По предварительной 
5 мая 2017, 02:50
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

В Сети появилось видео с места массовой аварии на трассе М-5 в Жигулевске. Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 апреля на 967 километре федеральной дороги столкнулись 14 машин, в том числе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.

Информация по теме:
3 мая 2017, 11:00
В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В понедельник, 17 апреля, в Самаре на парковке у перекрестка улиц Матросова и Вольской произошло массовое ДТП. Неизвестный автомобилист на скорости врезался в парковочное место, разбив шесть машин, и скрылся с места аварии. По словам очевидца, это случилось в 13:35. 
17 апреля 2017, 02:17
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
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