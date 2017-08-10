Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».
Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:
- Сегодня примерно в 14:30 водитель Mitsubishi при выезде из двора допустил наезд на препятствие, после чего продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, двигавшимся в попутном направлении, и автомобилем Priora, двигавшимся во встречном направлении. После чего продолжил движение - дoпустил столкновение с припаркованным автомобилем Kia, а затем остановился на газоне.
По словам очевидцев, водитель внедорожника за несколько минут до ДТП вышел из местной «разливайки». Характерный запах - тому подтверждение. Количество выпитого установит полиция.
По счастливой случайности серьезных травм в этом ДТП никто не получил. Видео с места ДТП – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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