У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел В Тольятти полицейские выявили производство контрафактных моторных масел. Незаконное предприятие было организовано на территории двух городских складов. Там изъяли 10 тысяч пластиковых канистр и около 300 бочек с маслом, а также конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками …