Вечером в воскресенье, 2 июля, в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Есть пострадавшие.
Авария произошла на перекрестке улиц Дыбенко и Авроры. Маршрутка столкнулась с иномаркой Ford Focus и вылетела на тротуар. Один из водителей-очевидцев, опубликовал в Интернете видео со своего регистратора, на котором видно момент столкновения. Похоже, оба участника ДТП ехали на «желтый свет».
Известно, что иномаркой управлял 23-летий водитель. В ДТП пострадали «газелист» и трое его пассажиров.
По данным ГУ МВД по Самарской области, за рулем иномарки находился 23-летний молодой человек и, по предварительной версии, именно он стал виновником аварии. После осмотра врачей, их отпустили на амбулаторное лечение.
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