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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан». 

По предварительным данным, ДТП произошло 

5 июня 2017, 05:06
Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.

Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. 
3 июня 2017, 03:03
В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В воскресенье, 28 мая, в Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием маршрутки.

По сообщению МЧС, авария случилась в 7:19 минут.

По словам очевидцев, микроавтобус Fiat, следовавший по маршруту №126, заскочил на бордюр, задней частью задел столб, 
29 мая 2017, 10:26
В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

Вчера, 19 мая, около 16:35 в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Калинина столкнулись «четырнадцатая» с номерами 56 региона и пассажирская «Газель» 38 маршрута. От удара вазовская легковушка получила повреждения передней части, у маршрутки отвалился бампер.

По предварительным данным 
20 мая 2017, 06:03
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
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