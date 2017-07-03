Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении … Сегодня, 11 июня, в соцсети ВКпост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении