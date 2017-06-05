В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан».
По предварительным данным, ДТП произошло из-за водителя корейского автомобиля, который выехал на встречку. Пострадали восемь человек. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
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В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое
Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
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5 июня 2017, 08:03
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Под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое
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4 июня 2017, 05:47
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Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека
Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.
Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. …
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3 июня 2017, 03:03
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На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
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2 июня 2017, 12:03
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Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура
Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.
«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии …
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1 июня 2017, 10:25
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В Самаре автобус №24 «притёр» Mercedes с «правительственными» номерами ААР
Вчера, 24 мая, днем в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта и правительственной иномарки, сообщают очевидцы в группе «Новости Самара - Samara life» соцсети «ВКонтакте».
На пересечении улиц Вилоновской и Молодогвардейской автобус 24-го маршрута задел «Мерседес» с правительственными номерами …
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25 мая 2017, 07:45
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В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека
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20 мая 2017, 06:03
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Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!
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2 мая 2017, 05:07
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В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками
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2 мая 2017, 04:03
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В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка
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1 мая 2017, 08:09
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В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4
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25 апреля 2017, 01:06