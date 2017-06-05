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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
Транспортные средства врезались лоб в лоб на перекрестке. Больше пострадала вазовская модель, 

5 июня 2017, 08:03
Под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое

Под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое

Сегодня ночью, 4 июня, примерно в 2:20 на 976 километре трассы М-5 «Урал» при выезде из Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 37-летний водитель на автомобиле BMW, не 
4 июня 2017, 05:47
Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.

Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. 
3 июня 2017, 03:03
На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
В итоге произошло столкновение 

2 июня 2017, 12:03
Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.

«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии 

1 июня 2017, 10:25
В Самаре автобус №24 «притёр» Mercedes с «правительственными» номерами ААР

В Самаре автобус №24 «притёр» Mercedes с «правительственными» номерами ААР

Вчера, 24 мая, днем в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта и правительственной иномарки, сообщают очевидцы в группе «Новости Самара - Samara life» соцсети «ВКонтакте».
На пересечении улиц Вилоновской и Молодогвардейской автобус 24-го маршрута задел «Мерседес» с правительственными номерами 
25 мая 2017, 07:45
В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

Вчера, 19 мая, около 16:35 в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Калинина столкнулись «четырнадцатая» с номерами 56 региона и пассажирская «Газель» 38 маршрута. От удара вазовская легковушка получила повреждения передней части, у маршрутки отвалился бампер.

По предварительным данным 
20 мая 2017, 06:03
Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!

Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!

В минувшие праздничные выходные двое жителей Самарской области попали в больницу после укусов змей. Один случай произошел в селе Кротовка, второй – под Самарой в Красноярском районе. Люди были атакованы рептилиями, когда убирали сухую траву. Сейчас жизнь пострадавших вне опасности, 
2 мая 2017, 05:07
В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, в котором ехали 25 школьников. Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в Жигулевске. На трассе М-5 столкнулись три машины. «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-21099», а «девяносто девятая» задела микроавтобус «Богдан».

К счастью, пострадавших 

2 мая 2017, 04:03
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В понедельник, 24 апреля, произошло ДТП на пересечении улиц Самарской и Чкалова. Столкнулись две иномарки Ford Mondeo и Toyota RAV4. К медикам с места аварии увезли двух человек.

По версии полицейских, 39-летний водитель «Форда» выехал на регулируемый перекресток на 
25 апреля 2017, 01:06
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