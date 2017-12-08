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В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина
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7 декабря 2017, 07:04
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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина
В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.
«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой …
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7 декабря 2017, 10:04
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Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет
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6 декабря 2017, 04:03
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В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta
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22 ноября 2017, 10:43
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Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус
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4 ноября 2017, 05:10
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В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом
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25 октября 2017, 11:11
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Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад
Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели …
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24 октября 2017, 09:23
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В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото
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23 октября 2017, 10:26
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В Самаре 16-летняя девочка на "семерке" сбила на тротуаре школьницу
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12 октября 2017, 12:55
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Машина с 16-летней девушкой в салоне влетела в гараж
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3 октября 2017, 02:21
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Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы
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29 сентября 2017, 07:01