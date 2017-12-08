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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие. В четверг, 7 декабря, около восьми часов утра на трассе в Сергиевском районе столкнулись автобус и автомобиль «ВАЗ-21154». Легковушкой управлял 39-летний мужчина. Он ехал со стороны Челно-Вершин в Сергиевск. Столкновение 
7 декабря 2017, 07:04
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к 
7 декабря 2017, 02:03
Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.

«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой 

7 декабря 2017, 10:04
Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

В Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП. Фура "МАН", под управлением 56-летнего водителя, ехавшего со стороны Уфы к Самаре, снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет. Это произошло во вторник, 5 декабря, в 12:10.

«По предварительной информации 
6 декабря 2017, 04:03
В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В среду, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Утром на перекрестке улиц XXII Партсъезда и улицы Свободы трамвай протаранил Vesta. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях и опубликовали фото.

«ДТПс трамваем произошло сегодня утром на 
22 ноября 2017, 10:43
Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Два собрата по электротяге нашли друг друга возле ТЦ «Русь».
Сегодня, 4 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием двух единиц общественного транспорта. Авария случилась на Московском шоссе в районе ТЦ «Русь».
ДТП произошло на оживленной дороге. Трамвай протаранил троллейбус. 
4 ноября 2017, 05:10
В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

Вечером во вторник, 24 октября, в Самаре на улице Промышленности произошло ДТП с участием трамвая. По сообщению очевидцев, авария случилась неподалеку от перекрестка с улицей Советской Армии. Двухвагонный состав, следовавший по маршруту №3 столкнулся с белой иномаркой, после чего трамвай 
25 октября 2017, 11:11
Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад

Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены.  Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели 
24 октября 2017, 09:23
В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото

В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото

Утром в понедельник, 23 октября, в Самаре сошел с рельсов трамвай №21. Инцидент произошел на улице Ташкентской, трамвай двигался в направлении Демократической и уже пересек Московское шоссе, когда задний вагон сошел с рельсов. Пострадавших нет. Движение уже восстановлено. В причинах 
23 октября 2017, 10:26
В Самаре 16-летняя девочка на

В Самаре 16-летняя девочка на "семерке" сбила на тротуаре школьницу

Самарская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя школьница. Она шла по тротуару, когда на нее наехал автомобиль «ВАЗ-2107». Это случилось 11 октября около трех часов дня. Машина ехала по улице Белорусской со стороны Обувной в направлении поселка 

12 октября 2017, 12:55
Машина с 16-летней девушкой в салоне влетела в гараж

Машина с 16-летней девушкой в салоне влетела в гараж

В понедельник, 2 октября, в Самаре на улице Спортивной попал в ДТП автомобиль, в котором находился подросток. Авария случилась около двух часов дня. Вазовская «тринадцатая» двигалась по Спортивной со стороны Чернореченской в направлении улицы Коммунистической. За рулем находился 18-летний парень.
3 октября 2017, 02:21
Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы

Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы

В паблике ВК  "Служба спасения Самары" поведали, что в нацпарке «Самарская Лука» туристка из Москвы сорвалась со скалы, делая селфи. ЧП произошло на официальном экскурсионном маршруте. Девушка упала с Девьей горы в тот момент, когда ей захотелось сделать фото более 

29 сентября 2017, 07:01
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