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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

Вечером в четверг, 7 декабря, в Самаре, в Кировском районе, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход. В районе «Колизея» трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку. ДТП зарегистрировали в 19:15. В областной полиции предоставили фото с места происшествия.

«Как 
8 декабря 2017, 10:12
В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие. В четверг, 7 декабря, около восьми часов утра на трассе в Сергиевском районе столкнулись автобус и автомобиль «ВАЗ-21154». Легковушкой управлял 39-летний мужчина. Он ехал со стороны Челно-Вершин в Сергиевск. Столкновение 
7 декабря 2017, 07:04
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к 
7 декабря 2017, 02:03
Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.

«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой 

7 декабря 2017, 10:04
«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

Сегодня, 4 декабря, в Сызрани примерно в 13:20 на перекрестке улиц Победы и Комсомольской произошла автоавария с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, водитель на автомобиле «Пежо» при выезде со стороны улицы Комсомольской, 
4 декабря 2017, 10:33
Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Сегодня, 3 ноября, в Сызрани произошло ЧП с участием пассажирского транспорта. На улице Локомобильной загорелся автобус.

— Сообщение на пульт дежурного поступило в 9:07, - передает ГУ МЧС по Самарской области. - На место ЧП выезжали 8 спасателей на 
3 декабря 2017, 03:34
«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».

Как 
3 декабря 2017, 02:57
«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку

«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку

«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим 
2 декабря 2017, 03:17
Под Сызранью перевернулся битумовоз из Саратова

Под Сызранью перевернулся битумовоз из Саратова

Сегодня, 17 сентября, около 8 утра на въезде в Сызрань произошло ДТП. Предположительно, битумовоз занесло на повороте и он перевернулся на правый бок. Это произошло в районе развилки на поселок Новокашпирский. На попавшей в ДТП машине MAN были саратовские номера.
17 сентября 2014, 12:54
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