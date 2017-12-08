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В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»
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8 декабря 2017, 10:12
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В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина
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7 декабря 2017, 07:04
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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина
В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.
«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой …
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7 декабря 2017, 10:04
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«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами
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4 декабря 2017, 10:33
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Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»
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3 декабря 2017, 03:34
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«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками
Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».
Как …
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3 декабря 2017, 02:57
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«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку
«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим …
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2 декабря 2017, 03:17
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Под Сызранью перевернулся битумовоз из Саратова
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17 сентября 2014, 12:54