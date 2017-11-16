В четверг, 16 ноября, в Самаре на заседании городской думы депутаты определились с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Самары, которая остается вакантной после того, как Олег Фурсов сложил с себя эти полномочия. Прием документов от кандидатов стартует 20 ноября. Их будет рассматривать специальная комиссия из 20 человек: 10 из них уже делегировала гордума, остальных назначит глава региона. Кто в итоге займет кресло сити-менеджера, станет известно 22 декабря. По данным собственных источников ТРК «ТЕРРА», с большой долей вероятности это может быть нынешняя глава Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина.
|
Новый глава Самары будет определен к 22 декабря
|
16 ноября 2017, 02:11
|
Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова
|
31 октября 2017, 02:15