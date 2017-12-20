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Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете
Возврата прямых выборов мэра и муниципальных депутатов Самары, скорей всего, не будет. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы отклонил предложение регионального отделения партии «Яблоко» провести референдум, на котором жителям города предлагалось бы одобрить такую инициативу. …
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20 декабря 2017, 11:53
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В гордуме конкурсная комиссия начала выбирать нового главу Самары
В эти минуты в самарской городской думе идет заседание конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера. В среду, 20 декабря, претенденты на этот пост, а их всего 46 человек, проходят собеседование, представляют свои программы по комплексному развитию города. По сравнению с …
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20 декабря 2017, 11:15
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Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря
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19 декабря 2017, 10:46
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За кресло главы Самары поборются 46 претендентов
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19 декабря 2017, 10:11
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Василенко и Лапушкина претендуют на пост главы Самары
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18 декабря 2017, 03:22
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Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве
Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей …
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18 декабря 2017, 01:22
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Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета
Правительство Самарской области выделит Тольятти средства из бюджета на проектирование новой набережной. Об этом во время визита в Автоград рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.
«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны …
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15 декабря 2017, 04:45
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Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы
Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря затронул ряд важных для Самарской области тем. Наиболее актуальные для региона вопросы врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил во время выступления на тольяттинском телевидении. В первую очередь он остановился …
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15 декабря 2017, 01:29
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В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники
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15 декабря 2017, 10:05
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В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская
Вчера, 19 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств.
Как передает «Волга Ньюс», на пересечении Свободы с Краснодонской не смогли разъехаться «Опель», «Киа» и «ГАЗель». В корейской иномарке находилась директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская. …
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20 августа 2016, 04:23
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Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области
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17 августа 2016, 01:38
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Самарский баянист Сергей Войтенко хочет стать депутатом Госдумы
Реготделение партии "Единая Россия" зарегистрировало первых двух желающих принять участие в предварительном голосовании для выборов в Государственную думу.
Первым весь необходимый пакет документов, включая справки об отсутствии судимости и счетов за границей, подал действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Виктор …
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25 февраля 2016, 04:18
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41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах
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7 сентября 2015, 02:47