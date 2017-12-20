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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря

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Василенко и Лапушкина претендуют на пост главы Самары

Василенко и Лапушкина претендуют на пост главы Самары

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Самары в понедельник, 18 декабря, поступили новые заявки. В числе новых претендентов - временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко, который ранее заявлял, что избавляться от приставки "врио" не планирует. Кроме 

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Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей 

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Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета

Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета

Правительство Самарской области выделит Тольятти средства из бюджета на проектирование новой набережной. Об этом во время визита в Автоград рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.

«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны 
15 декабря 2017, 04:45
Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы

Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря затронул ряд важных для Самарской области тем. Наиболее актуальные для региона вопросы врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил во время выступления на тольяттинском телевидении. В первую очередь он остановился 
15 декабря 2017, 01:29
В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют две новые поликлиники. Об этом стало известно в ходе визита в город главы региона Дмитрия Азарова в четверг, 14 декабря.

«В Тольятти в следующем году откроется две поликлиники. Детская рядом с Медгородком на 500 посещений 

15 декабря 2017, 10:05
В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская

В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская

Вчера, 19 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Как передает «Волга Ньюс», на пересечении Свободы с Краснодонской не смогли разъехаться «Опель», «Киа» и «ГАЗель». В корейской иномарке находилась директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская. 

20 августа 2016, 04:23
Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области

Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области

Действующий депутат нижней палаты федерального собрания Леонид Симановский за 2015 год заработал  более 909 млн рублей. У него есть две квартиры в Москве, одна в Самаре и таун-хаус на Кипре. Его коллега по думе Владимир Гутенев показал доход чуть больше 

17 августа 2016, 01:38
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Самарский баянист Сергей Войтенко хочет стать депутатом Госдумы

Реготделение партии "Единая Россия" зарегистрировало первых двух желающих принять участие в предварительном голосовании для выборов в Государственную думу.
Первым весь необходимый пакет документов, включая справки об отсутствии судимости и счетов за границей, подал действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Виктор 
25 февраля 2016, 04:18
41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах

41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах

После старта досрочного голосования в Самаре сразу 39 кандидатов снялись с выборов в Кировском районе, еще двое - в Советском.
 
В демарше участвуют одномандатники, причем в их числе кроме самовыдвиженцев сторонники различных политических сил – ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". Причина, 
7 сентября 2015, 02:47
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