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  "Y88P"
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Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.

«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность 
22 декабря 2017, 12:39
Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО 
21 декабря 2017, 04:12
Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

В четверг, 21 декабря, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары продолжает собеседования с претендентами, подавшими заявки. Утром стало известно, что замглавы Самары – руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с конкурса, так же как и 
21 декабря 2017, 01:35
Владимир Василенко: «Я решил снять свою кандидатуру и уступить дорогу молодым»

Владимир Василенко: «Я решил снять свою кандидатуру и уступить дорогу молодым»

В четверг, 21 декабря, комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары возобновила свою работу в Самарской гордуме. Как стало известно, временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко (на фото) снял 
21 декабря 2017, 11:00
Уровень подготовки кандидатов на пост главы Самары оказался очень низким

Уровень подготовки кандидатов на пост главы Самары оказался очень низким

Уровень подготовки кандидатов  на пост главы Самары оказался очень низок, написал в «Твиттере» врио первого зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Как уже сообщала «ТЕРРА», комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары начала работу в среду, 20 декабря. 
21 декабря 2017, 10:48
В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары в среду, 20 декабря, в 15:44 объявила перерыв в работе. Собеседования с кандидатами продолжатся в гордуме в четверг, 21 декабря, в 10 часов утра. Всего за первый день работы комиссии собеседование 
20 декабря 2017, 05:33
Претендентов на пост главы Самары стало 22

Претендентов на пост главы Самары стало 22

На пост сити-менеджера Самары претендуют уже 22 человека, среди которых есть депутат областного парламента, безработный, пенсионер, коммерсант, слесарь-сборщик ракетных двигателей, профессор вуза, инженер-конструктор и даже массовик - затейник. Две новые заявки были зарегистрированы в пятницу, 15 декабря. Их подали советник 

15 декабря 2017, 03:10
В Самаре подвели итоги творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

В Самаре подвели итоги творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

В столице нашего региона  подвели итоги  творческого конкурса имени легендарного журналиста, писателя, сценариста, общественного деятеля и, наконец, почетного гражданина  Самары  Эдуарда Кондратова. Человека, которому мы обязаны тем, что наш город  знают не только во всех уголках России, но и в 

14 декабря 2017, 11:52
Претендентов на пост главы Самары стало 15

Претендентов на пост главы Самары стало 15

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В эту среду, 13 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявил 41-летний Константин Гусев.

«Гусев Константин Борисович, начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической 

13 декабря 2017, 04:33
В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская

В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская

Вчера, 19 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Как передает «Волга Ньюс», на пересечении Свободы с Краснодонской не смогли разъехаться «Опель», «Киа» и «ГАЗель». В корейской иномарке находилась директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская. 

20 августа 2016, 04:23
Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области

Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области

Действующий депутат нижней палаты федерального собрания Леонид Симановский за 2015 год заработал  более 909 млн рублей. У него есть две квартиры в Москве, одна в Самаре и таун-хаус на Кипре. Его коллега по думе Владимир Гутенев показал доход чуть больше 

17 августа 2016, 01:38
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