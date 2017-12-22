Владимир Василенко: «Я решил снять свою кандидатуру и уступить дорогу молодым» В четверг, 21 декабря, комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары возобновила свою работу в Самарской гордуме. Как стало известно, временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко (на фото) снял … В четверг, 21 декабря, комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары возобновила свою работу в Самарской гордуме. Как стало известно, временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко (на фото) снял