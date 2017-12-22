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Нового главу Самары назовут 26 декабря
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22 декабря 2017, 04:32
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Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.
«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность …
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22 декабря 2017, 12:39
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Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов
Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО …
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21 декабря 2017, 04:12
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Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары
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21 декабря 2017, 01:35
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Владимир Василенко: «Я решил снять свою кандидатуру и уступить дорогу молодым»
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21 декабря 2017, 11:00
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Уровень подготовки кандидатов на пост главы Самары оказался очень низким
Уровень подготовки кандидатов на пост главы Самары оказался очень низок, написал в «Твиттере» врио первого зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Как уже сообщала «ТЕРРА», комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары начала работу в среду, 20 декабря. …
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21 декабря 2017, 10:48
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В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары
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20 декабря 2017, 05:33
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Претендентов на пост главы Самары стало 22
На пост сити-менеджера Самары претендуют уже 22 человека, среди которых есть депутат областного парламента, безработный, пенсионер, коммерсант, слесарь-сборщик ракетных двигателей, профессор вуза, инженер-конструктор и даже массовик - затейник. Две новые заявки были зарегистрированы в пятницу, 15 декабря. Их подали советник …
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15 декабря 2017, 03:10
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В Самаре подвели итоги творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
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14 декабря 2017, 11:52
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Претендентов на пост главы Самары стало 15
В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В эту среду, 13 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявил 41-летний Константин Гусев.
«Гусев Константин Борисович, начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической …
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13 декабря 2017, 04:33
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В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская
Вчера, 19 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств.
Как передает «Волга Ньюс», на пересечении Свободы с Краснодонской не смогли разъехаться «Опель», «Киа» и «ГАЗель». В корейской иномарке находилась директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская. …
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20 августа 2016, 04:23
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Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области
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17 августа 2016, 01:38