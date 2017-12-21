|
Нового главу Самары назовут 26 декабря
|
22 декабря 2017, 04:32
|
Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.
«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность …
|
22 декабря 2017, 12:39
|
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов …
|
22 декабря 2017, 09:36
|
Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов
Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО …
|
21 декабря 2017, 04:12
|
Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары
|
21 декабря 2017, 01:35
|
В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары
|
20 декабря 2017, 05:33
|
В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская
Вчера, 19 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств.
Как передает «Волга Ньюс», на пересечении Свободы с Краснодонской не смогли разъехаться «Опель», «Киа» и «ГАЗель». В корейской иномарке находилась директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская. …
|
20 августа 2016, 04:23
|
Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области
|
17 августа 2016, 01:38