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Материалы по теме:

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.

«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность 
22 декабря 2017, 12:39
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов 
22 декабря 2017, 09:36
Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО 
21 декабря 2017, 04:12
Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

В четверг, 21 декабря, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары продолжает собеседования с претендентами, подавшими заявки. Утром стало известно, что замглавы Самары – руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с конкурса, так же как и 
21 декабря 2017, 01:35
В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары в среду, 20 декабря, в 15:44 объявила перерыв в работе. Собеседования с кандидатами продолжатся в гордуме в четверг, 21 декабря, в 10 часов утра. Всего за первый день работы комиссии собеседование 
20 декабря 2017, 05:33
В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская

В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская

Вчера, 19 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Как передает «Волга Ньюс», на пересечении Свободы с Краснодонской не смогли разъехаться «Опель», «Киа» и «ГАЗель». В корейской иномарке находилась директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская. 

20 августа 2016, 04:23
Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области

Центризбирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму от Самарской области

Действующий депутат нижней палаты федерального собрания Леонид Симановский за 2015 год заработал  более 909 млн рублей. У него есть две квартиры в Москве, одна в Самаре и таун-хаус на Кипре. Его коллега по думе Владимир Гутенев показал доход чуть больше 

17 августа 2016, 01:38
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