Действующий депутат нижней палаты федерального собрания Леонид Симановский за 2015 год заработал более 909 млн рублей. У него есть две квартиры в Москве, одна в Самаре и таун-хаус на Кипре. Его коллега по думе Владимир Гутенев показал доход чуть больше …