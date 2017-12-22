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Материалы по теме:

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

В Самарской области на дороги в 2018 году будет выделено более 12 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил глава региона Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что определенные сложности были с развязкой улиц Ташкентской и Демократической. Вынос сетей согласовывали энергокомпаниями и 
22 декабря 2017, 10:21
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов 
22 декабря 2017, 09:36
Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО 
21 декабря 2017, 04:12
Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

В четверг, 21 декабря, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары продолжает собеседования с претендентами, подавшими заявки. Утром стало известно, что замглавы Самары – руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с конкурса, так же как и 
21 декабря 2017, 01:35
В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары в среду, 20 декабря, в 15:44 объявила перерыв в работе. Собеседования с кандидатами продолжатся в гордуме в четверг, 21 декабря, в 10 часов утра. Всего за первый день работы комиссии собеседование 
20 декабря 2017, 05:33
Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей 

18 декабря 2017, 01:22
Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета

Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета

Правительство Самарской области выделит Тольятти средства из бюджета на проектирование новой набережной. Об этом во время визита в Автоград рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.

«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны 
15 декабря 2017, 04:45
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