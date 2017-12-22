На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей В Самарской области на дороги в 2018 году будет выделено более 12 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил глава региона Дмитрий Азаров.



Глава региона рассказал, что определенные сложности были с развязкой улиц Ташкентской и Демократической. Вынос сетей согласовывали энергокомпаниями и …