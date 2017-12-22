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Нового главу Самары назовут 26 декабря
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22 декабря 2017, 04:32
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На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей
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22 декабря 2017, 10:21
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Новый глава Самары станет известен на следующей неделе
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов …
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22 декабря 2017, 09:36
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Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов
Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО …
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21 декабря 2017, 04:12
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Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары
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21 декабря 2017, 01:35
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В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары
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20 декабря 2017, 05:33
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Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве
Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей …
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18 декабря 2017, 01:22
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Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета
Правительство Самарской области выделит Тольятти средства из бюджета на проектирование новой набережной. Об этом во время визита в Автоград рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.
«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны …
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15 декабря 2017, 04:45