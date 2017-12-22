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Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.
«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность …
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22 декабря 2017, 12:39
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Новый глава Самары станет известен на следующей неделе
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов …
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22 декабря 2017, 09:36
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Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов
Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО …
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21 декабря 2017, 04:12
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Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары
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21 декабря 2017, 01:35
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Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет
В четверг, 14 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Депутаты и чиновники перераспределяли деньги, которые не успели освоить в текущем году. Если их вовремя не перенаправить на другие статьи, в будущем можно лишиться софинансирования из федерального бюджета. Внеочередное заседание …
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15 декабря 2017, 01:46
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Рабочую встречу с депутатами Госдумы провел глава Самарской области Дмитрий Азаров
На встрече обсуждали вопросы выделения федеральных средств, участия региона в различных проектах и искали пути решения наиболее острых проблем.
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6 октября 2017, 06:34
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Эффективность депутатов проверит искусственный интеллект
Государственная дума может задействовать искусственный интеллект при оценке выполнения предвыборных обещаний народных избранников. В частности, будет обсуждаться инициатива по проведению анализа выступлений парламентариев.
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26 сентября 2017, 09:05
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Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год
Внутригородские районы получают новый источник финансирования. Такое решение принято на 30-м заседании самарской городской Думы. С 1 января 2018 года в казну внутригородских районов будет зачисляться госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламы, размещаемой на фасадах, крышах и иных элементах …
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18 сентября 2017, 11:49
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Кто ходил голосовать?
В воскресенье в России прошел единый день голосования. В 6 тысячах выборных кампаний различного уровня могли выразить свою волю 46 миллионов граждан. В Самарской области состоялись довыборы в местные представительные органы 21-го муниципалитета. В губернском центре депутатов избирали в Куйбышевском, …
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11 сентября 2017, 11:17
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В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»
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22 марта 2017, 05:09
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Самарские школьники будут учиться в одну смену
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20 марта 2017, 04:13
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Ветераны АвтоВАЗа хотят видеть на посту главы города коренного тольяттинца
Ветераны АвтоВАЗа хотят, чтобы главой города стал коренной тольяттинец. Соответствующее требование бывшие сотрудники крупнейшего завода направили в адрес конкурсной комиссии и депутатов гордумы. По мнению ветеранов, сити-менеджером должен быть человек, который хорошо знает нужды автограда, разбирается в его экономике, понимает …
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13 марта 2017, 12:53