Глава региона Дмитрий Азаров поздравил Елену Лапушкину, которая стала новым главой Самары. Она вступила в должность во вторник, 26 декабря. И стала первой женщиной, получившей кресло самарского мэра. Напомним, до этого Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района Самары. Она заявила, что в должности главы Самары первым делом хочет очистить город от снега, а также пообещала через некоторое время завести аккаунт в социальной сети Twitter.
«У нас с вами несколько дней до Нового года, мне хочется навести порядок, очистить Самару от снега, чтобы у горожан было прекрасное новогоднее настроение»,- заявила Елена Лапушкина.
Нового мэра поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Врио губернатора Самарской области отметил, что важнейшие задачи – подготовка к выборам президента к футбольному ЧМ-2018.
«Нам предстоит много работать с представителями бизнеса, чтобы на улицах Самары царила атмосфера гостеприимства в дни матчей ЧМ по футбола. А кто лучше принимает гостей? Конечно, хозяйка! Елена Владимировна, я думаю, что вы с этой задачей, как человек опытный, человек радушный, как человек ответственный, безусловно справитесь. И наш город получит новый импульс развития, станет заметной точкой в туристической сфере на мировой карте… Могу вам сказать, на собственном опыте: конечно, работа главы городского округа очень жесткая, работа, которая требует мобилизации усилий любого человека. Уверен, вы справитесь» - отметил Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров подарил Елене Лапушкиной альбомы с уникальными фотографиями Самары. Вручая книги, глава региона отметил: «Знаете, у нас главам разные подарки дарили: метла, что-то еще. Елена Владимировна с метлой не расстоется. Поэтому я ей дарю редкие фотографии нашего родного города. Я надеюсь, что помимо той городости, которую наш город вызывает у всех нас, мы сможем сделать многое, чтобы сохранить историческое наследие и преумножить его».
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