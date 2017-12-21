Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары В четверг, 21 декабря, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары продолжает собеседования с претендентами, подавшими заявки. Утром стало известно, что замглавы Самары – руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с конкурса, так же как и …