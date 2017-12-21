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Материалы по теме:

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.

«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность 
22 декабря 2017, 12:39
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов 
22 декабря 2017, 09:36
Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

В четверг, 21 декабря, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары продолжает собеседования с претендентами, подавшими заявки. Утром стало известно, что замглавы Самары – руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с конкурса, так же как и 
21 декабря 2017, 01:35
Жители двухсот домов на окраине Самары почти сутки сидят без электричества

Жители двухсот домов на окраине Самары почти сутки сидят без электричества

Около двухсот домов в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самары почти на сутки остались без света. Отключение произошло во вторник, 10 сентября, в 17:27.

Елена Лапушкина, глава администрации Железнодорожного района г.о. Самара:
- Питающий кабель от завода «Рейд-1» вышел из строя. 

11 сентября 2013, 04:39
Администрацию Железнодорожного района Самары возглавила Елена Лапушкина

Администрацию Железнодорожного района Самары возглавила Елена Лапушкина

Сегодня, 12 июля, администрация Железнодорожного района Самары обрела руководителя. Мэр города Дмитрий Азаров представил коллективу нового начальника - Елену Лапушкину. Около месяца она работала в должности главы района с приставкой и.о. До этого - одним из заместителей прежнего руководителя районной 
12 июля 2013, 03:21
Пропавшему Душкову нашли замену

Пропавшему Душкову нашли замену

В пятницу 14 декабря в Самарской губернской думе прошло собрание ассоциации "Обращение с отходами", на котором избрали новое руководство организации. Изменения связаны с исчезновением директора ГК "Эковоз" Александра Душкова (на фото), который являлся президентом и исполнительным директором ассоциации. Его освободили 
14 декабря 2012, 05:40
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