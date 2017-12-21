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Нового главу Самары назовут 26 декабря
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22 декабря 2017, 04:32
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Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.
«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность …
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22 декабря 2017, 12:39
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Новый глава Самары станет известен на следующей неделе
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов …
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22 декабря 2017, 09:36
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Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары
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21 декабря 2017, 01:35
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Жители двухсот домов на окраине Самары почти сутки сидят без электричества
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11 сентября 2013, 04:39
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Администрацию Железнодорожного района Самары возглавила Елена Лапушкина
Сегодня, 12 июля, администрация Железнодорожного района Самары обрела руководителя. Мэр города Дмитрий Азаров представил коллективу нового начальника - Елену Лапушкину. Около месяца она работала в должности главы района с приставкой и.о. До этого - одним из заместителей прежнего руководителя районной …
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12 июля 2013, 03:21
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Пропавшему Душкову нашли замену
В пятницу 14 декабря в Самарской губернской думе прошло собрание ассоциации "Обращение с отходами", на котором избрали новое руководство организации. Изменения связаны с исчезновением директора ГК "Эковоз" Александра Душкова (на фото), который являлся президентом и исполнительным директором ассоциации. Его освободили …
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14 декабря 2012, 05:40