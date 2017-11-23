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Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор
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23 ноября 2017, 11:51
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В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»
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22 ноября 2017, 04:53
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Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы
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22 ноября 2017, 02:46
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В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta
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22 ноября 2017, 10:43
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В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП
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16 ноября 2017, 02:33
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21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти
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28 октября 2017, 03:15
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Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек
Сызранке Светлане Исаевой, оставившей кошелёк на багажнике Nissan Almera, и проехавшей так по улицам города, удалось найти видеозапись, на которой, предполагает женщина, видно как один из водителей подбирает упавший аксессуар, пишет «КТВ ЛУЧ»
По предварительным данным, 11 октября …
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14 октября 2017, 03:53
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В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП
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23 сентября 2017, 02:23