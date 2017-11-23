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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

В Самаре полицейские раскрыли кражу видеорегистратора. Устройство украли у таксиста, попавшего в ДТП.

«41-летний таксист рассказал, что поздно ночью он находился в своем автомобиле, который незадолго до этого припарковал на обочине на улице Гагарина. Спустя некоторое время в него врезалось другое 

23 ноября 2017, 11:51
В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

Во вторник, 21 ноября, в Самаре под колеса автомобиля Toyota попал 70-летний пенсионер. ДТП произошло около 11 часов утра на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда. В народе, после большого числа ДТП с участием пожилых пешеходов, этот 

22 ноября 2017, 04:53
Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Во вторник, 21 ноября, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. 50-летний водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы. Это случилось в 16:30 на Новокуйбышевском шоссе.

«По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 

22 ноября 2017, 02:46
В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В среду, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Утром на перекрестке улиц XXII Партсъезда и улицы Свободы трамвай протаранил Vesta. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях и опубликовали фото.

«ДТПс трамваем произошло сегодня утром на 
22 ноября 2017, 10:43
В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице 

16 ноября 2017, 02:33
21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек

Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек

Сызранке Светлане Исаевой, оставившей кошелёк на багажнике Nissan Almera, и проехавшей так по улицам города, удалось найти видеозапись, на которой, предполагает женщина, видно как один из водителей подбирает упавший аксессуар, пишет «КТВ ЛУЧ»
 
По предварительным данным, 11 октября 
14 октября 2017, 03:53
В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП

В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП

В ночь с пятницы на субботу, с 22 на 23 сентября, в Самаре на улице Алма-Атинской произошло ДТП. Автомобиль "Шевроле", которым управляла молодая девушка, сбил троих пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.
 
Авария произошла на территории парковки. Двое 
23 сентября 2017, 02:23
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