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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

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22 декабря 2016, 04:56
«Мегафон» проведет испытания гиперскоростного интернета 5G

«Мегафон» проведет испытания гиперскоростного интернета 5G

21 сентября 2016 года в рамках международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде оператор «МегаФон» собирается продемонстрировать беспрецедентные скорости мобильной передачи данных в диапазоне 4-5 Гигабит в секунду. Об том информируют российские агентства.
Как отмечают специалисты, это станет первое в РФ и 

15 сентября 2016, 12:54
В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

Компания ComfortWay выпустила SIM-карты CwSim, работающие без привязки к оператору связи. С помощью специального приложения можно будет подключиться к местным мобильным операторам в 140 странах мира. CwSim предназначена в первую очередь для людей, которые часто путешествуют.

О новых сим-картах CwSim рассказал глава 

25 августа 2016, 02:53

"Мегафон" возьмет в Китае кредит до 600 млн долларов

Рамочное соглашение заключено между российским оператором сотовой связи и Банком развития Китая (China Development Bank).
 
Документ подписали в Пекине. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Деньги планируется потратить на развитие мобильной сети компании, а 
3 сентября 2015, 05:12
1 млн фунтов штрафа выписан крупнейшему мобильному оператору Британии

1 млн фунтов штрафа выписан крупнейшему мобильному оператору Британии

Это примерно 1 млн 560 тыс. долларов. Оператор мобильной связи EE Ltd. «провинился» в нарушении правил приема жалоб своих пользователей. В частности, он не рассказывал им о том, что они могли оставить отзыв в специальной инстанции, если не довольны обслуживанием. 
3 июля 2015, 07:34
Facebook в июле откроет первый офис в Африке

Facebook в июле откроет первый офис в Африке

На сегодняшний день в Африке более 120 млн пользователей «Фейсбука», чуть менее года назад эта цифра равнялась 20 млн. Интернет-рынок Нигерии, Кении и других стран является быстрорастущим. Для расширения присутствия на континенте «Фейсбук» уже в следующем месяце откроет свой офис 
30 июня 2015, 05:37
Павел Дуров продал сеть «В контакте»

Павел Дуров продал сеть «В контакте»

Основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал оставшиеся у него 12% компании гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину, сообщают "Ведомости".

По словам одного из источников, сделка заключена еще в декабре 2013 г. Сумму сделки выяснить не удалось, но один из собеседников «Ведомостей» 

27 января 2014, 11:35
Четверка крупнейших российских операторов не спешит строить сети LTE

Четверка крупнейших российских операторов не спешит строить сети LTE

Но и не затягивает строительство намеренно. Не позже чем через год они должны установить 7000 базовых станций нового стандарта, сообщают "Ведомости".

С начала 2013 г. «Ростелеком» и сотовая «большая тройка» (МТС, «Мегафон» и «Вымпелком») получили разрешения Государственного радиочастотного центра (ГРЧЦ) и 

10 июля 2013, 10:55
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