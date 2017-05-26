Но и не затягивает строительство намеренно. Не позже чем через год они должны установить 7000 базовых станций нового стандарта, сообщают "Ведомости".

С начала 2013 г. «Ростелеком» и сотовая «большая тройка» (МТС, «Мегафон» и «Вымпелком») получили разрешения Государственного радиочастотного центра (ГРЧЦ) и …