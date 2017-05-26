«Мегафон» запустит собственный мобильный оператор VKMobile. Об этом информируют «Ведомости» со ссылкой на руководство компании.
VKMobile собираются презентовать на фестивале VK Fest в Северной столице, проводимом соцсетью «В Контакте», в июле этого года.
Для абонентов предусмотрен кэшбек (возврат части стоимости) от приобретения контента в соцсети. Кроме того, абоненты получат возможность пользоваться безлимитным интернетом и подпиской на музыкальный сервис.
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