В рейтинг автомобилей с самой высокой средней выплатой по каско попали марки Lamborghini и Maserati. Эксперты "Альфастрахования" составили топ невыгодных для автостраховщиков транспортных средств на основе анализа статистических данных.
На первой строке расположились автомобили марки Maserati. Самая большая средняя выплата по автокаско для обладателей машин данного бренда - 2 400 000 рублей.
Вторую позицию занимает Lamborghini с показателем 495 038 рублей. Далее идет Rolls-Royce (441 216 рублей). Также в топ-3 оказались Bentley и Porsche со средними цифрами в 387 870 и 205 376 рублей соответственно.
Впрочем, оговариваются авторы рейтинга, число автомобилей такого класса на наших дорогах невелико. На размер выплат влияет динамика количества ДТП с их участием.
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