Составлен ТОП кроссоверов, попавших под льготный кредит в России В РФ продлили программу льготного кредитования, подняв при этом уровень цены транспортного средства, которое можно купить с господдержкой. Как сообщают российские СМИ, по данной программе можно приобрести два десятка разных кроссоверов.

По распоряжению кабмина, цена автомобилей, реализующихся в 2017 году …