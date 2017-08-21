В России утвердили изменения в правила дорожного движения Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД. Как отмечается, они направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств.

В частности, теперь будут ведены новые дорожные знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», …