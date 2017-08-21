Подписано постановление об утверждении плана выполнения госпрограммы по обеспечению россиян доступным жильем на периоды с 2017 по 2019 годы. Документ размещен на официальном портале кабинета министров.
Эта программа появилась еще три года назад. В настоящее время ее дополнили подробным перспективным планом, что эксперты называют продуктивным методом по соблюдению всех параметров госпрограммы.
В план вошли более 20 пунктов по контролю определенных действий, проверке информационных данных, связанных с лицами, ответственными за исполнение. Занесены туда также и сведения о прогнозируемых промежуточных результатах.
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