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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Кто защитит российских дольщиков?

Кто защитит российских дольщиков?

Кабмин разработал поправки к законопроекту о более эффективном механизме защиты прав участников долевого строительства. Об этом информирует пресс-служба правительства.
В частности, в планах создание Фонда защиты прав этой, весьма многочисленной, категории граждан. Как отмечается, деятельность этой структуры должна быть абсолютно 

18 июля 2017, 12:20
В России утвердили изменения в правила дорожного движения

В России утвердили изменения в правила дорожного движения

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД. Как отмечается, они направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств.
В частности, теперь будут ведены новые дорожные знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», 

17 июля 2017, 09:18
Никто не скроется: Всероссийская перепись населения пройдет при помощи смартфонов

Никто не скроется: Всероссийская перепись населения пройдет при помощи смартфонов

При проведении Всероссийской переписи населения 2020 года будут использоваться современные технологии. Подготовка к масштабному мероприятию уже стартовала, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Новый пересчет россиян осуществят тремя способами. Граждане впервые в истории получат возможность предоставить о себе данные через Сеть. Информацию 

12 июля 2017, 10:41
Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
Как отмечается, постановку БПЛА на учет будет вести предприятие «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное 

5 июля 2017, 05:22
Счетная палата сообщила о провале программы доступного жилья

Счетная палата сообщила о провале программы доступного жилья

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) не смогло обеспечить выполнения программы по строительству доступного жилья. Так утверждают в Счётной палате.
По информации «Известий», планировалось возвести 25 млн. кв. м жилья стоимостью не выше 35 тысяч рублей за квадратный метр для 463 

14 апреля 2017, 09:38
Китайцы подпишут соглашение о строительстве 25 млн кв. м доступного жилья в России

Китайцы подпишут соглашение о строительстве 25 млн кв. м доступного жилья в России

До конца этой недели Минстрой РФ и фонд содействия развитию жилищного строительства Александра Бравермана должны подписать рамочное соглашение с China Railway Construction Corporation (это вторая крупнейшая государственная строительная компания в КНР). Китайские застройщики в рамках российской госпрограммы «Доступное жилье» построят 
25 июня 2014, 05:34
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