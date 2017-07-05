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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Сегодня служители Фемиды поставили точку в споре дачников Орлова оврага и чиновников регионального минтранса. Красноглинский районный суд встал на сторону граждан и обязал ведомство компенсировать людям потерянные земельные участки, на месте которых в 2016 году вдруг построили дорогу. Как уже 

28 июня 2017, 02:56
Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
Беспилотник может перевозить пассажиров и грузы, а 

26 июня 2017, 11:21
Правительство определило требования для навигаторов

Правительство определило требования для навигаторов

Кабмин систематизировал требования для навигационной аппаратуры в Российской Федерации. Об этом говорится в постановлении о критериях отнесения электронной компонентной базы для системы ГЛОНАСС к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов. Документ появился на правительственном портале.
Цель новшества - 

26 июня 2017, 09:14
Не только автоматы: «Калашников» начал серийный выпуск нового беспилотника-разведчика

Не только автоматы: «Калашников» начал серийный выпуск нового беспилотника-разведчика

Российский концерн «Калашников» начал серийный выпуск бесшумного беспилотника ZALA 421-16Е2. Дрон создан компанией ZALA AERO (входит в структуру «Калашникова») для осуществления разведки.
Основной особенностью БПЛА оказалась относительно небольшая масса - 7,5 кг. При этом устройство имеет все необходимое для наблюдения 

21 июня 2017, 03:36
Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Специалисты Университета Калифорнии выяснили, что с помощью двух дронов, симметрично перемещающихся вокруг объекта, можно без особого труда исследовать его внутреннее строение. В эксперименте два автономных аппарата летали за пределами закрытого прямоугольного кирпичного строения с неизвестным интерьером. В процессе опытов один 

21 июня 2017, 09:12
Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
На место оперативно прибыли стражи порядка. Пожилой гражданин им объяснил, что «странный объект» мешал ему отдыхать, 

16 июня 2017, 05:19
Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Специальный инкассаторский беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных из кассового центра до инкассаторской машины. Об этом рассказал в своем аккаунте на facebook первый зампредседателя банка Лев Хасис.
Как отмечается, скорость полета была порядка 180 км/ч, расстояние – 10 километров. Представители 

16 июня 2017, 12:16
Зеленый свет для tax free: одобрен законопроект о введении системы в России

Зеленый свет для tax free: одобрен законопроект о введении системы в России

Законопроект о введении в Российской Федерации системы tax free одобрен комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства России.
Проект закона был внесен Минфином. Он подразумевает, что граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, 

14 июня 2017, 07:25
11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог

11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог

11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог. Более 4 миллиардов поступит из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
В этом году в Самарской области на объекты, связанные с чемпионатом мира по футболу 

13 июня 2017, 12:57
По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

Российские интернет-магазины смогут в течение ближайших 8 лет освоить доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказывают «Известия», возможность внедрения до 2025 года новой схемы доставки прописана в проекте Стратегии развития электронной торговли в РФ.
Согласно перспективным планам, в России должна 

8 июня 2017, 11:27
Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков

Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков

Глава кабмина обязал региональных руководителей отчитываться о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков. Об этом рассказывают "Известия".
Такие отчеты будут ежеквартально поступать в Минстрой. Вместе с тем, ведомство с такой же периодичностью станет осуществлять мониторинг выполнения "дорожных карт" и информировать 

2 июня 2017, 03:26
7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
Победителем торгов признали ООО «Автодорстрой». Стоимость контракта - 7,59 млн рублей, информируют в конкурсной комиссии.
Работа подрядчика включает 

19 мая 2017, 12:49
Техосмотр в России хотят ужесточить

Техосмотр в России хотят ужесточить

С таким предложением выступил Минтранс. Как следует из проекта, в частности предлагается тщательнее диагностировать световые приборы. Речь идет как об основных фарах, так о ближнем и дальнем свете, а также противотуманных.
Как отмечают эксперты, проверку не пройдет автомобиль, у которого 

20 апреля 2017, 10:08
В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

Кабмин наделил МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений ГИБДД. Об этом информирует портал российского правительства.
Как сообщается, появились изменения, уточняющие нюансы замены удостоверений до завершения срока их действия. В частности, речь идет о положении, предусматривающем возможность при 

27 марта 2017, 10:31
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