С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
Как отмечается, постановку БПЛА на учет будет вести предприятие «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное Минтрансу. В соответствующем постановлении кабмина, которое Минтранс выносил в прошлом году на общественное обсуждение, отмечалось, что регистрацией всех беспилотников тяжелее 250 граммов должно заняться ФСБ.
Федеральный закон, ужесточающий правила использования БПЛА, начал работать весной 2016-го. Под его действие попали не только дроны, но и определенные модели летающих игрушечных самолетов и вертолетов.
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