Специалисты Университета Калифорнии выяснили, что с помощью двух дронов, симметрично перемещающихся вокруг объекта, можно без особого труда исследовать его внутреннее строение. В эксперименте два автономных аппарата летали за пределами закрытого прямоугольного кирпичного строения с неизвестным интерьером. В процессе опытов один дрон непрерывно посылал сигнал WiFi, полученная мощность которого оценивалась другим дроном. На основе анализа величины сигнала и появилась трехмерная карта.
Пройдя несколько предложенных маршрутов, координаторы используют разработанную методологию визуализации, чтобы вычислить площадь за стенами и создать 3D-карту с высоким разрешением объектов внутри. Как утверждают эксперты, трехмерная картинка довольно близка к реальности.
Разработанная схема с использованием двух беспилотников, действующих в тандеме, может применяться в различных сферах. Это и поисково-спасательные мероприятия, и археологические работы, и структурный мониторинг.
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