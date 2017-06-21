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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Наличие гена NPTN определяет уровень IQ. Этот ген влияет на плотность серого 

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20 июня 2017, 05:13
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15-летний подросток из Великобритании открыл новую планету

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Работая с одной из компьютерных программ, юноша обнаружил потемнение в свечении далекой звезды. Как выяснилось впоследствии, это была планета, прежде неизвестная астрономам.

20 июня 2017, 10:05
Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

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20 июня 2017, 09:07
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Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
На место оперативно прибыли стражи порядка. Пожилой гражданин им объяснил, что «странный объект» мешал ему отдыхать, 

16 июня 2017, 05:19
Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Специальный инкассаторский беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных из кассового центра до инкассаторской машины. Об этом рассказал в своем аккаунте на facebook первый зампредседателя банка Лев Хасис.
Как отмечается, скорость полета была порядка 180 км/ч, расстояние – 10 километров. Представители 

16 июня 2017, 12:16
По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

Российские интернет-магазины смогут в течение ближайших 8 лет освоить доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказывают «Известия», возможность внедрения до 2025 года новой схемы доставки прописана в проекте Стратегии развития электронной торговли в РФ.
Согласно перспективным планам, в России должна 

8 июня 2017, 11:27
В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей

В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей

Российские специалисты приступили к созданию дрона для спасения людей. Об этом представителям отечественных СМИ рассказал главный конструктор тяжелого беспилотника Александр Бегак.
По сведениям "РИА Новости", уже завершены первые испытания образца. В качестве разработчиков аппарата называются участники группы НПО «Авиационно-космические технологии» 

10 апреля 2017, 03:26
В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
В настоящее время воспользоваться беспроводной сетью могут только пассажиры отдельных фирменных поездов. 

16 января 2017, 11:12
Новый речной вокзал с Wi-Fi и VIP-комнатой построят в Самаре

Новый речной вокзал с Wi-Fi и VIP-комнатой построят в Самаре

В Самаре появится новый речной вокзал. Конкурс на его проектирование за 27 млн рублей объявил областной минтранс. Объект построят в границах улиц Комсомольской и Максима Горького и причала. Подрядчику в схеме необходимо будет учесть уже существующее 2-этажное здание вокзала, одноэтажный 

9 ноября 2016, 12:20
Назван российский город с наибольшим количеством отелей с Wi-Fi

Назван российский город с наибольшим количеством отелей с Wi-Fi

Туристический сервис OneTwoTrip определил город в России с самым большим количеством отелей, предоставляющим гостям услугу доступа к Wi-Fi. Как оказалось, лидером соответствующего рейтинга стал Краснодар. В столице Кубани 90% отелей имеют беспроводной интернет.
Далее в списке расположился Екатеринбург с показателем 

3 ноября 2016, 04:20
В России создан ретранслятор, раздающий военный Wi-Fi на сотни километров

В России создан ретранслятор, раздающий военный Wi-Fi на сотни километров

Одно из структурных подразделений госкорпорации "Ростех" создало уникальный аэростатный комплекс, основное предназначение которого состоит в ретрансляции сигналов связи и обеспечении защищенного Wi-Fi, сигнал которого передается на расстояние сотен километров. В настоящее время специалисты осуществляют первые испытания.
Цель разработки данного комплекса 

9 сентября 2016, 11:53
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