Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 5 до 20 тысяч рублей размера штрафа за неуплату водителями большегрузов обязательных взносов в системе «Платон». В пояснительной записке к документу отмечается, что такая мера предлагается не в качестве фискальной функции, …