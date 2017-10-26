10
47
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Штрафы за содействие нелегалам хотят увеличить

Штрафы за содействие нелегалам хотят увеличить

Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание для россиян за содействие нелегальным мигрантам. Согласно документу, гражданам, которые предоставят жилплощадь или транспорт нелегалам, будет грозить штраф до 5000 рублей, должностным лицам - до 50 000, а компаниям - до 500 000 рублей. Причиной 

24 октября 2017, 08:08
В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан

В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан

Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
Как поясняют эксперты, новый документ призван 

24 октября 2017, 11:07
1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.

Уровень качества автомобильных дорог в Самарской 
20 октября 2017, 06:03
Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 5 до 20 тысяч рублей размера штрафа за неуплату водителями большегрузов обязательных взносов в системе «Платон». В пояснительной записке к документу отмечается, что такая мера предлагается не в качестве фискальной функции, 

20 октября 2017, 08:06
Кабмин предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

Кабмин предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

Кабмин выступил с предложением поднять размер штрафов для большегрузных автомобилей за неоплату проезда по дорогам федерального значения до 20 000 рублей. Это вытекает из законопроекта, внесенного в базу данных Государственной думы.
Как отмечается в пояснительной записке, документ подразумевает увеличение административного 

20 октября 2017, 10:15
Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Минтранс разработал проект документа, который ужесточает требования к авиакомпаниям, работающим на зарубежных рейсах. Законопроект подразумевает отзыв допуска к полетам у авиаперевозчиков, которые систематически задерживают либо отменяют полеты.
Целью проекта является совершенствование процедур оказания госуслуги «по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, 

4 октября 2017, 11:33
Штрафы, на взлет: Минтранс предлагает в десять раз увеличить санкции для авиахулиганов

Штрафы, на взлет: Минтранс предлагает в десять раз увеличить санкции для авиахулиганов

Эксперты Минтранса разработали законопроект, согласно которому штрафы за хулиганство на борту самолета увеличатся в десять раз. Министерство выступило с инициативой поднять величину штрафных санкций за игнорирование требований командира корабля с 2-5 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Альтернативой такому наказанию 

15 сентября 2017, 11:18
Перевозчикам запретят международные полеты за задержки чартеров

Перевозчикам запретят международные полеты за задержки чартеров

Минтранс представил пакет мер, призванных увеличить меру ответственности авиаперевозчиков за задержки чартерных рейсов. По поручению министерства Росавиация сможет запретить авиакомпаниям, замеченным в массовых задержках зарубежных рейсов, осуществлять международные полеты. Новые правила вступят в силу 29 октября 2017 года.
Росавиация сможет 

8 сентября 2017, 11:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.