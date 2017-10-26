Российский Минтранс направил в кабмин предложения о введении штрафов за простой вагонов. Как рассказывают «Известия», данная инициатива министерства ставит целью не допустить дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий.
Если предложение будет принято правительством, то санкции станут вводить в отношении грузоотправителей, которые допускают простой грузовых вагонов на станциях. Другой мерой для недопущения критической ситуации в министерстве считают увеличение рабочей недели сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна.
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