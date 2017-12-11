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В блогах: История самарского марафонского движения
Блогер bepowerback рассказывает историю самарского марафонского движения.
"Раньше лыжные марафоны на пятьдесят километров у мужчин и тридцать километров у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто областных чемпионатов по лыжным гонкам. Чуть в стороне …
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11 декабря 2017, 07:04
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В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»
Блогер Анна Носова поведала, что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена.
"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 …
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11 декабря 2017, 07:38
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В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы
Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.
«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до …
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8 декабря 2017, 11:35
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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой
Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".
"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - …
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8 декабря 2017, 11:18
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Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов
Российский Минтранс направил в кабмин предложения о введении штрафов за простой вагонов. Как рассказывают «Известия», данная инициатива министерства ставит целью не допустить дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий.
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26 октября 2017, 10:22
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Штрафы за содействие нелегалам хотят увеличить
Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание для россиян за содействие нелегальным мигрантам. Согласно документу, гражданам, которые предоставят жилплощадь или транспорт нелегалам, будет грозить штраф до 5000 рублей, должностным лицам - до 50 000, а компаниям - до 500 000 рублей. Причиной …
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24 октября 2017, 08:08
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В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан
Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
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24 октября 2017, 11:07
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Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза
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20 октября 2017, 08:06