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Погода снова меняется в Самаре
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17 апреля 2018, 04:25
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Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы
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11 апреля 2018, 04:56
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В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой
В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке …
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10 апреля 2018, 01:37
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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49
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Куда жаловаться на холод в квартире?
Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.
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