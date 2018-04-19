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Материалы по теме:

Погода снова меняется в Самаре

Погода снова меняется в Самаре

В Самарской области снова меняется погода. Во второй половине рабочей недели ожидаются осадки и похолодание. На среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Почти приблизившись к отметке +20 градусов, столбик термометра снова начнет опускаться. В четверг и пятницу, 19 и 20 
17 апреля 2018, 04:25
Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

В ночь на четверг в Самаре ожидаются осадки, возможен снег. Такой прогноз показывают различные агрегаторы погодных данных. В темное время суток столбик термометра опустится ниже 0, но ненадолго - буквально до утра. По прогнозам синоптиков, после этого с каждым днем 

11 апреля 2018, 04:56
В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время  возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке 
10 апреля 2018, 01:37
Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Капризы погоды продолжают удивлять. На днях сюрприз ожидал жителей побережья Японского моря. В апреле в префектуре Фуки выпал снег. Такого там не бывало последние 17 лет. Температура воздуха составляла всего 5 градусов Цельсия, что в тех местах характерно для февраля, 
8 апреля 2018, 09:49
Куда жаловаться на холод в квартире?

Куда жаловаться на холод в квартире?

Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.

   
Структурные подразделения администрации районов                                 Телефоны "горячей линии" Часы работы
Железнодорожный район    
Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района 339-01-53                               с 
9 октября 2017, 09:08
Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления

Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления

Эксперты отмечают, что темпы существенно выше, чем были в прошлом году. Технологически на подачу тепла во весь жилой фонд столицы губернии требуется около двух недель. За минувшее лето объемы перекладок тепловых сетей в областной столице составили рекордные 34 километра. Для 

5 октября 2017, 06:10
В Самаре тепло дали почти в 40% жилых домов

В Самаре тепло дали почти в 40% жилых домов

В Самаре продолжается поэтапное включение отопления, сообщает мэрия. По состоянию на вечер воскресенья, 1 октября, тепло уже получили 82% больниц и поликлиник, 66% вузов, школ и детсадов, 65% учреждений опеки, 37% жилых домов, 32% учреждений культуры, 36% спортобъектов. Напомним, мэрия 

2 октября 2017, 12:02
Мэрия: с 30 сентября в Самаре начнется подключение к теплу жилых домов

Мэрия: с 30 сентября в Самаре начнется подключение к теплу жилых домов

В субботу, 30 сентября, на территории Самары официально начнется подключение к теплу жилых домов, сообщили в мэрии.

«Еще до официального старта отопительного сезона подача тепла была организована в учреждения социальной сферы, требующие повышенного внимания. По состоянию на утренние часы 29 сентября 

29 сентября 2017, 08:25
К выходным в Самарской области ожидается похолодание до -3 градусов

К выходным в Самарской области ожидается похолодание до -3 градусов

По прогнозам синоптиков, на территорию 63-го региона возвращаются морозы.

Уже завтра днем, 24 апреля, по данным Приволжского УГМС, ожидается температура воздуха не выше +13 градусов по Цельсию, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь.

В ночь на пятницу, 25 апреля, возможно похолодание 

23 апреля 2014, 01:05
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