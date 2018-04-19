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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2018г 
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Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята 
18 апреля 2018, 01:11
В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет

В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку

В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem" ((колем света жигулем)). Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в 

17 апреля 2018, 06:32
В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

Блогер Жанна Скокова поведала, что в Самаре появилась надпись с намеком. «На пересечении улиц Некрасовской и Степана Разина можно увидеть новую стрит-арт-работу 
17 апреля 2018, 08:01
Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно

Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно

16 апреля ледоход на Волге обернулся инцидентом. Около 16:20 движущиеся массы сорвали два дебаркадера, которые были зашвартованы в районе плавательного бассейна ЦСК ВВС. Они поплыли вниз по течению реки. Спустя некоторое время их отбуксировали в безопасное место с помощью теплоходов.

Тем 

17 апреля 2018, 08:15
Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре

Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре

В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети. 
 
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16 апреля 2018, 06:12
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Появились видео и новые фотографии укладки газона на поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Первые 12 большегрузов с рулонами газона прибыли в Самару 
16 апреля 2018, 09:49
Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец 
13 апреля 2018, 03:11
Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, 

11 апреля 2018, 10:17
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
10 апреля 2018, 11:28
Около Царевщины затонул дебаркадер

Около Царевщины затонул дебаркадер

Вчера, 12 ноября, около 16:00 на Волге в районе Царевщины затонул дебаркадер. К месту происшествия прибыла оперативная группа.
Выяснилось, что судно 1966 года выпуска было непригодно для использования и пришвартовано к берегу. Дебаркадер использовался как помещение для кафе. Предположительно, он 

13 ноября 2014, 11:34
За Волгой напротив Самары горел дебаркадер

За Волгой напротив Самары горел дебаркадер

Самарские спасатели во вторник, 19 августа, приняли участие в тушении пожара. На правом берегу Волги горел дебаркадер «Мелиоратор». Сообщение о происшествии поступило около 14:00. К месту ЧП были направлены спасательные подразделения «Зеленая роща», «Первомайская» и «Центральная». В тушении приняли участие 

20 августа 2014, 11:35
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