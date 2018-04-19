|
19 апреля 2018, 01:01
|
Блогер показал фото весны в Самарской области
|
18 апреля 2018, 09:00
|
Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти
В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята …
|
18 апреля 2018, 01:11
|
В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку
|
17 апреля 2018, 06:32
|
В блогах объяснили смысл новых самарских граффити
|
17 апреля 2018, 08:01
|
Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно
|
17 апреля 2018, 08:15
|
Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре
В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети.
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=10893168&id=456239099&hash=93e660a6509d56b0&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Видео: Дмитрий Садчиков
|
16 апреля 2018, 06:12
|
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео
|
16 апреля 2018, 09:49
|
Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва
В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец …
|
13 апреля 2018, 03:11
|
Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, …
|
11 апреля 2018, 10:17
|
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
|
10 апреля 2018, 11:28
|
Около Царевщины затонул дебаркадер
|
13 ноября 2014, 11:34
|
За Волгой напротив Самары горел дебаркадер
Самарские спасатели во вторник, 19 августа, приняли участие в тушении пожара. На правом берегу Волги горел дебаркадер «Мелиоратор». Сообщение о происшествии поступило около 14:00. К месту ЧП были направлены спасательные подразделения «Зеленая роща», «Первомайская» и «Центральная». В тушении приняли участие …
|
20 августа 2014, 11:35