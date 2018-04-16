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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец 
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Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

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11 апреля 2018, 10:17
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
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Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор отреагировал на панические вирусные видеоролики, которые в последнее время стали активно распространять по социальным сетям. Речь идет о видео, где поджигаются плитки шоколада - многие из них не плавятся, а с треском горят, из чего авторы роликов делают 

6 апреля 2018, 01:31
Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре

Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре

В Самаре раскрыто разбойное нападение на одну из автозаправочных станций на улице Дачной. Грабитель плеснул в окно кассира АЗС горючую жидкость. Как сообщили полицейские, инцидент произошел еще 30 марта. В полиции предоставили видео с места 
5 апреля 2018, 03:31
Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стал известен список маршрутов, по которым будут ходить скоростные суда «Ингрия» и «Восход» во время летней навигации. Корабли будут курсировать по следующим направлениям: из Самары в Тольятти с остановками в Ширяево и Зольном, из Самары в Ширяево, а также из 
2 апреля 2018, 01:34
Около Царевщины затонул дебаркадер

Около Царевщины затонул дебаркадер

Вчера, 12 ноября, около 16:00 на Волге в районе Царевщины затонул дебаркадер. К месту происшествия прибыла оперативная группа.
Выяснилось, что судно 1966 года выпуска было непригодно для использования и пришвартовано к берегу. Дебаркадер использовался как помещение для кафе. Предположительно, он 

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За Волгой напротив Самары горел дебаркадер

За Волгой напротив Самары горел дебаркадер

Самарские спасатели во вторник, 19 августа, приняли участие в тушении пожара. На правом берегу Волги горел дебаркадер «Мелиоратор». Сообщение о происшествии поступило около 14:00. К месту ЧП были направлены спасательные подразделения «Зеленая роща», «Первомайская» и «Центральная». В тушении приняли участие 

20 августа 2014, 11:35
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