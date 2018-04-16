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Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео
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16 апреля 2018, 09:49
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Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва
В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец …
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13 апреля 2018, 03:11
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Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, …
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11 апреля 2018, 10:17
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Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
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10 апреля 2018, 11:28
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Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти
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9 апреля 2018, 03:46
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Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада
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6 апреля 2018, 01:31
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Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре
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5 апреля 2018, 03:31
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Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах
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2 апреля 2018, 01:34
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Около Царевщины затонул дебаркадер
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13 ноября 2014, 11:34
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За Волгой напротив Самары горел дебаркадер
Самарские спасатели во вторник, 19 августа, приняли участие в тушении пожара. На правом берегу Волги горел дебаркадер «Мелиоратор». Сообщение о происшествии поступило около 14:00. К месту ЧП были направлены спасательные подразделения «Зеленая роща», «Первомайская» и «Центральная». В тушении приняли участие …
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20 августа 2014, 11:35