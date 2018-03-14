Судебные приставы заставили жителя Тольятти оплатить 68 штрафов, которые ему выписали за нарушение ПДД. Мужчина накопил долг в 42 тысячи рублей и не торопился его гасить. Мужчину предупредили, что, если он и дальше не будет исполнять требования, прописанные в исполнительных производствах, его ждут неприятные последствия. Автомобилист мог лишиться права управления машиной и права выезда за границу. Кроме того, приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.
Предупреждения подействовали. Перспектива стать пешеходом заставила тольяттинца погасить все штрафы. Он предоставил документы, подтверждающие факт оплаты. После этого исполнительные производства были прекращены, сообщает УФССП России по Самарской области.
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