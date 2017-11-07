В Минтрансе подготовили пакет мер по ограничению работы авиаперевозчиков за частые задержки рейсов. Это вытекает из обнародованного проекта.
Министерство собирается ограничить чартерные рейсы авиакомпании, если из-за ее действий отмечены многократные задержки рейсов (свыше 20 процентов от общего количества осуществленных рейсов выполнялись с задержкой более 2 часов и/или отменены) на протяжении календарного месяца. Соответствующий текст документа приводит ТАСС.
В проекте оговаривается, что это не относится к откладыванию вылета по причине плохих метеоусловий. Решение о принятии крайних мер к нарушителям будет основываться на данных Росавиации и итогах открытого голосования межведомственной комиссии. Эксперты Минтранса намерены внести ряд изменений в административный кодекс Росавиации. Напомним, некоторое время назад глава Минтранса отмечал, что в планах ведомства повышение выплат гражданам за задержки авиаперелетов.
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