Из-за плохой видимости задерживается более 30 рейсов. Отложены на неопределенное время рейсы в Москву, Казань, Саратов и Ростов.

Также задерживается вылет в областную столицу из Ижевска, из-за чего не может попасть в Самару музыкант Макс Покровский. О том, что певец …