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Материалы по теме:

Finnair решила взвешивать пассажиров

Finnair решила взвешивать пассажиров

Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
Впрочем, особых оснований для беспокойства граждан с избыточным весом пока нет. Как поясняют авторы инициативы, процедура станет добровольной, а полученные сведения 

31 октября 2017, 09:55
Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов

Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов

Российский Минтранс направил в кабмин предложения о введении штрафов за простой вагонов. Как рассказывают «Известия», данная инициатива министерства ставит целью не допустить дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий.
Если предложение будет принято правительством, то санкции станут вводить в отношении грузоотправителей, 

26 октября 2017, 10:22
1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.

Уровень качества автомобильных дорог в Самарской 
20 октября 2017, 06:03
Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила перечень документов у авиаперевозчиков для проверки ценообразования в рамках масштабной системы бронирования (GDS) и управления доходами. Об этом рассказал «Коммерсант». Список составлен на четырех листах и включает в себя 21 документ.
В «Аэрофлоте» и S7 

17 октября 2017, 11:08
Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Минтранс разработал проект документа, который ужесточает требования к авиакомпаниям, работающим на зарубежных рейсах. Законопроект подразумевает отзыв допуска к полетам у авиаперевозчиков, которые систематически задерживают либо отменяют полеты.
Целью проекта является совершенствование процедур оказания госуслуги «по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, 

4 октября 2017, 11:33
В России проверят финансы авиаперевозчиков

В России проверят финансы авиаперевозчиков

Госдума заявила о намерении запросить в ближайшее время у Минтранса и Росавиации реальные данные о финансовом положении всех российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота». Депутаты хотят узнать, в каком состоянии находится отрасль, чем можно ей помочь, какие нужны программы лизинга 

28 сентября 2017, 08:04
Штрафы, на взлет: Минтранс предлагает в десять раз увеличить санкции для авиахулиганов

Штрафы, на взлет: Минтранс предлагает в десять раз увеличить санкции для авиахулиганов

Эксперты Минтранса разработали законопроект, согласно которому штрафы за хулиганство на борту самолета увеличатся в десять раз. Министерство выступило с инициативой поднять величину штрафных санкций за игнорирование требований командира корабля с 2-5 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Альтернативой такому наказанию 

15 сентября 2017, 11:18
Авиакомпания оштрафована за задержку рейсов из Самары

Авиакомпания оштрафована за задержку рейсов из Самары

Куйбышевская транспортная прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» на 120 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров в Самаре. Как сообщает сайт ведомства, в феврале перевозчик задержал рейс из аэропорта Курумоч в Нижневартовск на 19 часов 20 минут, а в Худжанд - на 

20 июня 2014, 03:56
Из-за задержки рейса в Самару из Ижевска не может вылететь певец Макс Покровский

Из-за задержки рейса в Самару из Ижевска не может вылететь певец Макс Покровский

Из-за плохой видимости задерживается более 30 рейсов. Отложены на неопределенное время рейсы в Москву, Казань, Саратов и Ростов.
Также задерживается вылет в областную столицу из Ижевска, из-за чего не может попасть в Самару музыкант Макс Покровский. О том, что певец 

14 февраля 2014, 10:36
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