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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора

В блогах: велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора

Блогер Наталья Козловская рассказала, что велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора. "Не секрет, что в Самарской области есть множество достопримечательностей, которые посещают тысячи туристов. Туризм - это активный отдых, спорт, это способ познания мира. Жаль только, что некоторые 

14 февраля 2017, 09:27
Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

РЖД и Туристский информационный центр Самарской области решили преподнести туристам из Башкирии подарок – теперь все желающие могут бесплатно добраться из Уфы до Самары.

Все, что нужно сделать – забронировать путевку на речной круиз из Самары продолжительностью более 5 дней. Акция 

12 февраля 2017, 04:24
Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в феврале

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в феврале

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено после 23 февраля.  На 8-9 февраля запланированы проверки египетских аэропортов Росавиацией, сообщают федеральные СМИ. При их положительном исходе будет принято соответствующее решение. По данным источников, российских туристов уже готов принимать Каир. Теперь необходимо проконтролировать 

31 января 2017, 04:38
Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российский Сбербанк и турецкий Denizbank собираются запустить систему рублевой оплаты в туристической сфере и сельском хозяйстве. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на гендиректора Denizbank Хакана Атеша.
По его словам, отныне «российские туристы в Турции смогут проводить все нужные 

30 января 2017, 09:26
Самара может стать центром развития речного туризма России

Самара может стать центром развития речного туризма России

Самара может стать центром развития речного туризма России. Об этом после встречи с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым рассказал корреспондентам «ТЕРРЫ» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной 

27 декабря 2016, 01:26
В самарском аэропорту

В самарском аэропорту "Курумоч" практически полностью приостановлено авиасообщение

Причина - сильный туман, опустившийся на 63-й регион. Примерно с 7:30 утра самолеты из Москвы, Уфы, Ижевска, Сургута, Екатеринбурга и Тюмени задерживаются из-за неблагоприятных условий для посадки. Соответственно вылеты тоже откладываются.
Как сообщили в пресс-службе транспортного узла, сейчас пассажиры расположены 

26 декабря 2016, 11:13
Россия собирается восстановить военную базу в Египте

Россия собирается восстановить военную базу в Египте

Отечественные информагентства распространили сведения о том, что в настоящее время идут переговоры между РФ и Египтом о восстановлении советской военно-воздушной базы в городе Сиди-Баррани. В частности, об этом пишут «Известия».
Как отмечается, речь идет и об аренде прочих египетских военных 

10 октября 2016, 01:17
Египетские овощи вернутся в Россию

Египетские овощи вернутся в Россию

В России в течение ближайших пяти дней возобновят поставки овощей и фруктов из Египта. Исключение составит только картофель. Вопрос о его импорте может решиться в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад Россельхознадзор ввел временные ограничения 

28 сентября 2016, 01:34
С российских прилавков исчезнут дешевые египетские овощи и фрукты

С российских прилавков исчезнут дешевые египетские овощи и фрукты

В том числе цитрусовые, томаты, картофель и лук. Временный запрет на их ввоз вступил в силу сегодня.
Решение принял Россельхознадзор после того, как уже в 47-й раз за год обнаружил в продуктах, привезенных из арабской республики карантинные объекты. В частности 

22 сентября 2016, 12:05
Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с РФ

Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с РФ

Об этом было заявлено руководством минтуризма Египта на последней пресс-конференции. Впрочем, о точных датах пока не сообщается. Как отмечают средства массовой информации, глава ведомства Хишам Зазуа сказал, что в переговорах с российской стороной есть определенные позитивные моменты. По словам руководителя, 
24 февраля 2016, 11:12
Авиасообщение между Египтом и Россией скоро могут возобновить

Авиасообщение между Египтом и Россией скоро могут возобновить

Об этом заявил спикер парламента Сергей Нарышкин по результатам визита делегации Госдумы в африканскую республику. В настоящее время представители силовых ведомств обеих стран ведут совместную работу по разработке комплекса мер, которые бы обеспечили безопасность наших соотечественников. Российские депутаты убеждены, что 
27 января 2016, 11:55
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