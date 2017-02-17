Кабинет министров одобрил протокол между Египтом и Россией по авиационной безопасности. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Как отмечается, конкретные сроки возобновления авиасообщения зависят от выполнения египетской стороной замечаний по безопасности. За выполнением данных требований в египетских аэропортах станут следить российские специалисты.
Получить разрешения на полеты авиакомпании обеих стран могут лишь при наличии соглашения об оказании услуг по контролю за соблюдением процедур обеспечения авиабезопасности. Эти разрешения будут предполагать срок, не превышающий время действия такого соглашения.
Также, в документе оговаривается, когда РФ может ограничить двустороннее воздушное сообщение. Это произойдет, если Египет нарушит положения протокола и не обеспечит соблюдение требуемых мер безопасности.
Информация о том, что возобновить авиасообщение с североафриканской страной Российская Федерация намерена в начале 2017 года, появилась в ноябре 2016-го. По сведениям российских информагентств, прежде всего восстановят рейсы между российской и египетской столицами, а потом лайнеры будут летать в Хугарду, Шарм-эль-Шейх и т.д..
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