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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.
При этом, по словам руководителя ФССП, 

19 мая 2017, 05:26
Дым отечества: Самарские депутаты выступили против вейпов и кальянов

Дым отечества: Самарские депутаты выступили против вейпов и кальянов

Губернские депутаты поддержали федеральную инициативу в сфере охраны здоровья людей от использования электронных устройств. Речь идет о предметах, выпускающих в атмосферу аэрозоль, пар или дым.
По мнению многочисленных экспертов, вещества внутри приборов могут оказывать негативное воздействие на человеческий организм. В 

19 мая 2017, 02:05
В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В закон «О потребительском кредите» депутаты Госдумы могут внести существенные поправки. Разработан законопроект, который подразумевает заметные послабления для россиян, имеющих перед банком кредитные обязательства.
По мнению авторов инициативы, в сегодняшней экономической ситуации нужно защитить заемщиков, расширив их права. В частности, 

18 мая 2017, 02:19
Медицинские кадры: Российских врачей хотят обязать делать видеозаписи операций

Медицинские кадры: Российских врачей хотят обязать делать видеозаписи операций

Российских врачей из-за роста случаев неправомерных действий медработников могут обязать фиксировать на видео проведение операций. Новый законопроект будут рассматривать сегодня в Госдуме.
По словам авторов инициативы, граждане РФ имеют законное право на видеофиксацию того, что с ними происходит. В частности, 

18 мая 2017, 11:09
Призывников вызовут в военкомат по электронной почте

Призывников вызовут в военкомат по электронной почте

В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
Новшество предполагает, что при постановке на воинский учет россияне будут обязаны представлять адрес личной электронной почты. Повестки будут иметь электронную подпись военкома или 

3 мая 2017, 07:29
Джоан Роулинг опубликовала новую историю о школе магии на «Pottermore»

Джоан Роулинг опубликовала новую историю о школе магии на «Pottermore»

Джоан Роулинг выпустила очередную историю из мира волшебников. Труд известной английской писательницы появился на портале Pottermore.
На сей раз Роулинг задумала повествование о школе чародейства и волшебства Ильверморни. Ее очередное произведение будет вторым в серии "Магия в Северной Америке", которая 

29 июня 2016, 11:26
30 магов подали заявки на первый российский научный конкурс

30 магов подали заявки на первый российский научный конкурс

В России 26 сентября пройдет первый научный конкурс магов. Организаторами выступили российские ученые и научные журналисты. Для участия в конкурсе приглашены все желающие, которые уверены, что они обладают сверхъестественными способностями.
Участникам конкурса предстоит не только доказать экспертной комиссии, что они обладают 
18 сентября 2015, 11:56
Джоан Роулинг работает над сценарием к фильму об американском «Хогвартсе»

Джоан Роулинг работает над сценарием к фильму об американском «Хогвартсе»

Известная британская писательница во время общения со своими фанатами в «Твиттере» рассказала, что в новом фильме появится американская магическая школа. Центральный герой картины «Фантастические звери и места их обитания», поставленной по ее книге, встретится с учениками-волшебниками из США.

События 
10 июня 2015, 10:41
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