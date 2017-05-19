Глава ФССП предложил изымать жилье у должников Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.

При этом, по словам руководителя ФССП, …