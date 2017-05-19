Появился законопроект, подразумевающий уголовное наказание за занятие магией и народной медициной, если это повлекло смерть человека. Соответствующий документ внесен в Государственную думу.
Авторы инициативы говорят о том, что лицо, занимающееся такой деятельностью без определенного законом разрешения, теперь должно действовать гораздо осторожнее. Если в результате его методов будет причинен вред здоровью и имуществу человека, то целитель будет оштрафован на сумму до 120 000 рублей. Также к нему может быть применено лишение или ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы. Если результатом действий целителя стал летальный исход пациента, то здесь предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
У 95% таких «специалистов» нет медицинского образования, более 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений, а многие целители не имеют разрешения на свою деятельность. Так говорят авторы предполагаемых новшеств со ссылкой на официальные статистические данные РАМН.
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