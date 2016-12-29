Сборы российских фильмов в международном прокате в два раза превысили результаты 2015 года. Об этом информирует пресс-служба Роскино.
В прошлом году 20 отечественных картин собрали $17 млн.. Показатели 2016 года – $35 млн..
Как отметила гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе, нашей стране следует не только охватывать рынки и фестивали, но и заниматься маркетингом каждого национального фильма в международном прокате. Большую роль в этом процессе играет господдержка, при наличии которой можно ждать еще более существенных результатов. По статистике, посещаемость стендов Роскино составила около 22 тысяч человек.
Кстати, недавно появилась информация, что права на прокат российского «Викинга» с Данилой Козловским хотят купить более чем в 45 странах. Эксперты предрекают ленте большой зрительский успех.
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