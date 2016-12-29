Новый фильм отечественного режиссера Федора Бондарчука под названием «Притяжение» окупился еще до появления на больших экранах. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на продюсера Дмитрия Рудковского.

Дело в том, что прокат картины был продан в другие страны. Так, о …