Центробанк может выпустить памятную банкноту, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года в России, в первом квартале 2018 года. Купюру собираются сделать пластиковой, информируют российские агентства.
По словам экспертов, "Гознак" впервые сталкивается с подобной технологией. Говоря о материале новой банкноты, проводят параллели с купюрой в 50 швейцарских франков. Она имеет 3 слоя: 2 бумажных и посередине пластиковый. Не исключено, что в России появится нечто аналогичное.
Эти эксперименты, отмечают специалисты, могут привести к некоторому удорожанию изготовления банкнот. Кстати, одна из новых банкнот номиналом 200 рублей или 2000 рублей также может быть пластиковой.
Банк России с целью изучить срок службы банкнот уже выпускал в обращение купюры, покрытые лаком. Первый опыт продемонстрировал, что срок их службы увеличился на 30%.
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