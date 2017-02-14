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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

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Больше всего фальшивых купюр оказалось среди пятитысячных — 8,125 

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25 июля 2016, 03:40
ЦБ открыл голосование за дизайн купюр в 200 и 2000 рублей

ЦБ открыл голосование за дизайн купюр в 200 и 2000 рублей

Центробанк запустил сайт "Твоя-Россия.рф" для проведения голосования за дизайн новых банкнот. До 28 июля любой желающий россиянин может предложить до четырех достопримечательностей в четырёх разных городах, которые могут быть изображены на купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей.

Затем в августе стартует следующий этап, 

28 июня 2016, 03:19
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