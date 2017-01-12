«Журналистский проект» - так называется новая разработка Facebook, целью которой является повышение качества новостей, опубликованных в социальной сети. Задача проекта – преградить доступ недостоверной информации, предлагая своим пользователям только самые точные сведения.
Кроме этого, специалисты Facebook намерены заниматься финансированием тех научных работ и проектов, которые будут способствовать повышению грамотного восприятия читателями новостного потока.
Причиной нововведения стали многочисленные жалобы, полученные корпорацией Facebook после окончания президентских выборов в США. Пользователи соцсети сообщали о недостоверности информации на тему победы Хилари Клинтон. Такое искажение действительности, по мнению некоторых экспертов, могло стать одной из причин её поражения в выборах.
|
В блогах: Что делать, если водитель автобуса отказывается доезжать до конечной?
Блогер sweetmamalea интересуется, "что делать, если водители автобусов отказываются доезжать до конечной"? "Жители Крутых Ключей задаются этим вопросом довольно часто. Представьте: вы стоите на остановке после работы, которая заканчивается в 22:00, и никто не хочет вас везти домой. Сначала подъезжает 67-й …
|
19 декабря 2016, 05:52
|
В блогах: лёд встал
|
6 декабря 2016, 06:49
|
В блогах: трамвай - вид изнутри
|
6 декабря 2016, 06:45
|
В соцсети Facebook появилась функция спасения жизни
Инструменты, запущенные социальной сетью Facebook, позволяют принимать сообщения от пользователей, которые подозревают в суицидальных намерениях своих собеседников в социальных сетях. Ими могут быть друзья, коллеги, знакомые и даже незнакомые люди. Новая служба уже доступна для англоязычного населения. Но в ближайшее …
|
15 июня 2016, 04:53
|
Пользователи Facebook смогут задать вопрос бортинженеру МКС
У пользователей популярной социальной сети Facebook появился уникальный шанс выйти на связь с космосом. Отечественные СМИ распространили информацию, что все желающие получают редкую возможность задать любые вопросы бортинженеру Международной космической станции Алексею Овчинину. Как известно, этот исследователь входит в состав …
|
10 июня 2016, 04:44
|
Пользователям Instagram и Facebook собираются платить за посты
Социальная сеть Instagram собирается платить своим пользователям за публикацию популярного контента. Как сообщается, администрация портала убеждена в необходимости стимулирования владельцев аккаунтов к созданию уникальных авторских записей.
|
2 июня 2016, 02:18
|
Топ-новости: В Тольятти разыскивают 13-летнюю девочку, изменились цены у 10 автомобильных брендов, план действий при встрече с инопланетянами
|
31 мая 2016, 06:27
|
В Facebook появились мошенники, маскирующиеся под друзей
|
21 мая 2016, 12:34