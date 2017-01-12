В блогах: Что делать, если водитель автобуса отказывается доезжать до конечной? Блогер sweetmamalea интересуется, "что делать, если водители автобусов отказываются доезжать до конечной"? "Жители Крутых Ключей задаются этим вопросом довольно часто. Представьте: вы стоите на остановке после работы, которая заканчивается в 22:00, и никто не хочет вас везти домой. Сначала подъезжает 67-й …