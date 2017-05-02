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Самым популярным в России смарт-аксессуаром стали часы Apple Watch

Самым популярным в России смарт-аксессуаром стали часы Apple Watch

Порядка четверти пользователей носимых гаджетов в РФ предпочитают Apple Watch. Именно данное устройство оказалось на первой строке рейтинга наиболее популярных мобильных аксессуаров в нашей стране. Таковы результаты данных анализа, проведенного ритейлером «Связной».
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Напомним, что на отечественный рынок Apple Watch первого поколения вывели летом прошлого года. Минимальная стоимость в тот период 

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Согласно отчету IDC, продажи умных часов марки Apple Watch на мировом рынке впервые значительно сократились. За второй квартал 2016 года было продано всего 3,5 миллиона устройств. За аналогичный период прошлого года продажи Apple Watch составили 5,1 миллионов экземпляров. Таким образом, 

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В 2015 году темпы роста рынка «умных» часов составили 457%

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На «Яндексе» появились нелегальные Apple Watch

На «Яндексе» появились нелегальные Apple Watch

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27 июля 2015, 12:10
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