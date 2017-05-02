Американские компании Google, Amazon и eBay прекратили поддержку «умных» часов Apple Watch. Такую информацию распространили зарубежные агентства.
Официальные причины этого пока не названы. Издание Mashable допускает, что, вероятнее всего, все дело в невысокой популярности приложений у пользователей. А кто-то объясняет это ожиданием выхода в свет новой операционной системы watchOS.
Как напоминают эксперты, фирма Apple презентовала "умные часы" в 2014 году. Они работают с iPhone 5 и более новыми версиями. А в прошлом году компания представила второе поколение Apple Watch Series 2. Остается отметить, что продукции концерна Apple принадлежит 80 % в сегменте рыночных продаж «умных часов».
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