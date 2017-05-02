NASA хочет создать «умные» часы для космонавтов МКС На сайте freelancer.com уже вывешены условия конкурса на создание интерфейса приложения для «умных» часов, которые будут носить астронавты МКС. Предполагается, что на экране космонавт может прочесть дневное расписание, экстренные предупреждения, проверить уровень связи с Землей, и т.д. Ориентировочная платформа, на …