На севере Канады подняли со дна Ледовитого океана легендарное судно Амундсена Легендарное судно Амундсена вновь увидело свет. Корабль «Мод», спущенный на воду в 1917 и затонувший в 1930 году, поднят со дна Северного Ледовитого океана канадскими спасателями. Они осуществляли этот подъем в течение шести лет.

А почти сто лет назад, в …