  • Новости
    \/news
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/ohotnik-za-nlo-obnaruzhil-v-meksikanskom-zalive-ostrov-zatonuvshih-korabley/05052017
5
51
53
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В США на Великих озерах сняли на видео «корабль-призрак»

В США на Великих озерах сняли на видео «корабль-призрак»

В Соединенных Штатах появилось видео продолжительностью 1 минуту, где можно рассмотреть загадочный призрак, похожий на корабль. Кадры сделаны на Великих озерах, информирует Fox News.
Видео под заголовком «Корабль-призрак появился на Верхнем озере» разместил в Сети Джейсон Асселин. Оно уже набрало 

13 октября 2016, 11:17
На севере Канады подняли со дна Ледовитого океана легендарное судно Амундсена

На севере Канады подняли со дна Ледовитого океана легендарное судно Амундсена

Легендарное судно Амундсена вновь увидело свет. Корабль «Мод», спущенный на воду в 1917 и затонувший в 1930 году, поднят со дна Северного Ледовитого океана канадскими спасателями. Они осуществляли этот подъем в течение шести лет.
А почти сто лет назад, в 

30 сентября 2016, 01:04
Археологи обнаружили гигантское кладбище затонувших кораблей

Археологи обнаружили гигантское кладбище затонувших кораблей

Исследователи обнаружили у берегов Греции огромное кладбище затонувших кораблей. Некоторые из  морских судов затонули еще до нашей эры.
Находка сделана на дне Эгейского моря. Специалисты трудились на этом месте с прошлой осени, и вот теперь сообщают о переходе ко второму 

14 июля 2016, 02:12
Найдены обломки легендарного корабля Джеймса Кука

Найдены обломки легендарного корабля Джеймса Кука

Специалисты из морского проекта университета Род-Айленда рассказали об обнаружении обломков легендарного корабля «Индевор», на котором путешествовал первооткрыватель Джеймс Кук. Произошло это в гавани Нью-Порта. Более того, как сообщается, возле предполагаемого «Индевора» находится целое кладбище кораблей, их там не менее 12.

4 мая 2016, 08:47
Американские ученые обнаружили неизвестного науке монстра на дне океана

Американские ученые обнаружили неизвестного науке монстра на дне океана

Группа исследователей из Юго-Восточного университета (штат Флорида, США) на дне Мексиканского залива обнаружила ранее неизученного представителя глубоководного семейства рыб-удильщиков Ceratioid. Данный вид из-за своей устрашающей внешности очень часто еще называют морскими чертями. Как правило, он водится на морских глубинах, куда 
10 августа 2015, 11:33
ВР снова может сотрудничать с правительством США

ВР снова может сотрудничать с правительством США

Британская компания BP достигла соглашения с Управлением по защите окружающей среды (EPA) США, которое позволит ей сотрудничать с американским правительством, пишут "Ведомости". По условиям соглашения компания повысит нормы по безопасности, операциям, этике и корпоративному управлению и в течение пяти лет 

17 марта 2014, 09:55

"Роснефть" идет в Мексиканский залив

Российская нефтяная госкомпания "Роснефть" приобретет 30% участия в проектах ExxonMobil в Мексиканском заливе, сообщают "Ведомости".

Дочерняя структура "Роснефти" Neftegaz Holding America Ltd во вторник подписала соглашение о 30-процентном участии в 20 глубоководных блоках ExxonMobil в Мексиканском заливе, сообщил "Ведомостям" сотрудник "Роснефти": 

7 марта 2013, 09:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна