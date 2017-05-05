Уфолог Скотт Т. Уоринг, известный своими поисками неопознанных летательных объектов, с помощью Google Планета Земля сделал неожиданное открытие в Мексиканском заливе. Специалист обнаружил там остров затонувших кораблей.
Исследователь прославился на весь мир упорными поисками следов внеземной цивилизации. Но последнее открытие удивило уфолога не менее, чем, скажем, загадочные объекты на Марсе или таинственные снимки обратной стороны Луны.
Ученый буквально поражен размерами судов, отправившихся на дно в разные годы в этой части мирового океана. Например, один объект был длиной 138 м в длину, что лишь наполовину меньше легендарного “Титаника”. Стоимость его железа может сейчас оцениваться в 10 миллионов долларов, не говоря о различных раритетах, которые наверняка есть на борту.
Кстати, прежде Уоринг уже сталкивался с затонувшими кораблями именно в этом месте, но ни один из них не напоминал нынешнюю находку. Кроме того, был обнаружен большой объект с деревянным корпусом, а также компактное рыболовецкое судно.
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