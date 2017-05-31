Исследователи обнаружили под водой у острова Делос в Эгейском море большой волнорез и три древнегреческих судна. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Министерства культуры и спорта Греции.
По словам участников экспедиции, доисторический волнорез был длиной 160 метров и порядка 40 метров в ширину. Пока ученые не могут установить, когда его соорудили. Волнорез защищал главный порт Делоса от мощных западных ветров.
Кроме того, археологи нашли затонувший древнегреческий корабль с амфорами. Эти емкости применялись для транспортировки масла и вина из Италии. Рядом были обнаружены еще два корабля.
Эти судна, поясняют специалисты, затонули в период наибольшего расцвета острова (конец II - начало I века до н.э.). Открытие подтверждает, что в тот период в Средиземноморье велась активная торговля.
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