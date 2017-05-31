Деньги за сорванный отдых в Греции вернут не всем Самарским туристам, которые не смогли в минувшие выходные вылететь в Грецию, возместят затраты на путёвки. Однако свои деньги смогут вернуть лишь те, кто своевременно оформил страховку от невыезда за границу. Напомним, проблема возникла из-за задержки с подготовкой виз для путешественников. …