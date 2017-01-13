Американские ученые из Университета имени Бригама Янга установили причины, по которым многие люди любят делать селфи. Ученые определили три основные группы любителей такого времяпрепровождения. О результатах этих исследований рассказывают зарубежные СМИ.
Первая из выделенных учеными групп – это те, кто делают снимки для общения в Сети. Они демонстрируют другим все многообразие своей частной и профессиональной жизни. Вторая категория - это те, кто фотографируются преимущественно для себя и своих близких знакомых. Им не нужно одобрения большого числа людей, да и вообще в отзывах они не нуждаются.
Третья группа является смесью первых двух. В основном в нее входят публичные персоны, которые постоянно на виду.
Также исследователи отметили, что среди фанатов селфи есть и молодежь, и люди в возрасте. Хотя, конечно, представителей первой категории больше.
|
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба
Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
|
13 января 2017, 01:50
|
Ученые открыли новую причину старения
Американские ученые из Института Скриппса назвали основной фактор клеточного старения человека. Результаты исследования были изложены на страницах издания Science.
|
13 января 2017, 01:18
|
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака
Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
|
13 января 2017, 11:46
|
Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ
Ученые провели серию экспериментов и установили, как нужно максимально эффективно делать водные процедуры. О результатах исследования сообщают зарубежные СМИ. Душ приносит наибольшую пользу, если его принимать не дольше 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы обмыть тело, однако при этом бактерии, …
|
13 января 2017, 08:39
|
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц
Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.
|
13 января 2017, 07:55
|
Летающий дрон для селфи поступит в продажу в 2017 году
|
15 декабря 2016, 12:41
|
Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи
|
1 декабря 2016, 05:14
|
Российские банки создадут базу голосов и селфи клиентов
В 2017 году клиентов российских банков начнут распознавать по лицу и голосу. Первым финансовым учреждением, которое начнет тестировать идентификационный проект, станет ВТБ24.
Процедуру доверят мобильному приложению под условным названием «селфи + голос». Суть технологии бимодальной биометрии заключается в сверке ранее созданного …
|
1 декабря 2016, 01:35
|
Пользователи Сети начали поиск счастливой семьи с загадочного селфи
Пользователь Twitter по имени Рут Докинз опубликовала на своей странице селфи-снимок семьи, фотографирующейся на фоне шотландского пейзажа, с целью отыскать этих людей. Как сообщается, камера была найдена другом этой женщины на острове Скай, что располагается на западе Шотландии.
|
25 ноября 2016, 11:25