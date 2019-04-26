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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика
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22 мая 2019, 03:09
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Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят
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15 мая 2019, 07:35
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Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц
Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет …
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15 мая 2019, 08:20
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Ученые: Супервулкан в Италии угрожает всей планете
По словам специалистов, супервулкан на территории Италии несет угрозу практически всем жителям Земли. При этом, в силу ряда причин, очень сложно спрогнозировать, когда именно произойдет очередное извержение.
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20 сентября 2017, 03:12
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В Италии семейная пара и их сын провалились в кратер вулкана и погибли
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13 сентября 2017, 12:16
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Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов
Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех …
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14 августа 2017, 10:04
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В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан
Американские исследователи из университета Миссури обнаружили искусственный вулкан на прибережье в ущелье Непеньи. Высота насыпи около шестнадцати метров.
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23 июня 2017, 04:58
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