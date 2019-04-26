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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

В среду, 29 мая, посетителям Самарского зоопарка покажут новых обитателей - угольно-черного пони и дымчато-серого ослика. Малыши появились на свет в апреле. 

- У пары осликов Мальвы и Зайца это третий приплод, у пони Матильды и Фунтика – второй, - 
22 мая 2019, 03:09
Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

В Самарском зоопарке продолжается беби-бум: месяц назад на свет появились сразу шесть детенышей у пары лисиц. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, родители заботятся о них. 

- Мама выкармливает лисят молоком, но детеныши уже пробуют и взрослую пищу - мясо, и 
15 мая 2019, 07:35
Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет 
15 мая 2019, 08:20
Ученые: Супервулкан в Италии угрожает всей планете

Ученые: Супервулкан в Италии угрожает всей планете

По словам специалистов, супервулкан на территории Италии несет угрозу практически всем жителям Земли. При этом, в силу ряда причин, очень сложно спрогнозировать, когда именно произойдет очередное извержение.
Флегрейские поля на Апеннинском полуострове в 1980-х годах были местом многочисленных исследований после 

20 сентября 2017, 03:12
В Италии семейная пара и их сын провалились в кратер вулкана и погибли

В Италии семейная пара и их сын провалились в кратер вулкана и погибли

Три человека погибли в кратере вулкана на юге Италии. Об этом информирует BBC.
По предварительной информации, 11-летний сын супружеской пары перебрался через ограждение и проник на запретную территорию. Далее он не удержался и сорвался в кратер. Отец и мать кинулись 

13 сентября 2017, 12:16
Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех 

14 августа 2017, 10:04
В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан

В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан

Американские исследователи из университета Миссури обнаружили искусственный вулкан на прибережье в ущелье Непеньи. Высота насыпи около шестнадцати метров.
Как рассказывают авторы открытия, в процессе экспедиции их взорам предстал конус с кратером в форме колодца, зафиксированного кирпичами. Внутри располагалась полуразвалившаяся лестница, 

23 июня 2017, 04:58
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