Свидетелями настоящего феномена могут оказаться посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии. Солнечные лучи так освещают водопад Лошадиный Хвост в скале Эль-Капитан, что он похож на огненный поток. Его уже называют «огнепадом».
Увидеть уникальное явление можно почти каждый год в последние две недели февраля. На закате Солнца лучи таким образом освещают водяной поток, что он на некоторое время оказывается ярко-оранжевым.
Это необычное явление обусловлено целым рядом условий, в частности облачностью и температурой воздуха. А потому бывают случаи, когда в определенный срок ожидаемое эффектное зрелище не наблюдается.
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