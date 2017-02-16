Ученые: Занятия математикой перед сном ускоряют развитие ребенка Группа психологов из университета Калифорнии (США) заявила, что занятия математикой непосредственно перед засыпанием ребенка в несколько раз ускоряют его умственное развитие. В связи с этим специалисты рекомендуют родителям не только читать на ночь ребенку сказки, но и решать несколько несложных …