Жительница села Борское нашла во дворе своего дома предмет, похожий на снаряд. Сегодня во втором часу дня она сообщила об этом в дежурную часть отдела полиции № 46. На место выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время место происшествия оцеплено. По предварительным …