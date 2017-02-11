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В Самаре на получение земли без торгов могут претендовать 29 объединений казаков
На получение земель сельскохозяйственного назначения в аренду без торгов в Самарской области могут претендовать 29 существующих казачьих обществ. При этом их члены должны продолжать следовать традиционному укладу жизни.
Шигонский хутор, который возглавляет советник атамана Волжского казачьего войска Павел Турков, …
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17 сентября 2015, 02:36
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В Самаре казакам хотят дать землю для устройства ферм
В Самарской области рассматривается возможность предоставлять казакам в аренду землю сельхозназначения. Предполагается, что ее можно будет использовать для обустройства ферм, минуя при этом обязательную процедуру торгов. С такой инициативой выступили депутаты Самарской губернской думы.
Если парламент поддержит идею, закон …
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16 сентября 2015, 01:10
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Казаки предложили отреставрировать памятники архитектуры cтарой Самары
Самарские казаки выступили с инициативой восстановить представляющие историко-культурную ценность деревянные дома в центре областной столицы. Памятникам деревянного зодчества и символам старой Самары обещают вернуть их первоначальный облик.
Примерный фронт работ - здания на улицах Красноармейской, Братьев Коростелёвых и Самарской. В том …
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16 декабря 2013, 01:48
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Новым атаманом Волжского казачьего войска стал Юрий Иванов
Его кандидатуру, предложенную бывшим казачьим командиром Иваном Мироновым, поддержали большинство участников войскового круга. Изначально на пост атамана претендовали двое. Конкурентом Иванова был самовыдвиженец Александр Рябов. Напомним, бывший лидер казаков покинул свой пост в связи с переходом на работу в "Рособоронэкспорт" …
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18 ноября 2013, 03:15
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Атаманом волжских казаков вместо Ивана Миронова может стать Юрий Иванов
В Самаре состоялся Совет атаманов Волжского казачьего войска под председательством войскового атамана Ивана Миронова. В работе совета приняли участие атаманы окружных казачьих обществ, входящих в Волжское войско, а также помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Мельниченко
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6 сентября 2013, 04:48
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Жительница Самарской области нашла во дворе снаряд
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5 августа 2013, 03:32
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Победный дебют
На VI Открытом первенстве России по русскому рукопашному бою среди воспитанников православных военно-патриотических клубов школьники из села Борское завоевали 3 серебряные и 2 золотые медали. В соревнованиях принимали участие около 300 юных спортменов из 25 регионов страны. Самарская область выставила …
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5 июня 2013, 07:23
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Иван Миронов руководит волжскими казаками из Москвы
В минувшие выходные состоялся Большой казачий круг. Этот сбор стал итоговым мероприятием в процессе создания Самарского окружного казачьего общества.
Казачий круг - это прежде всего праздник, говорят участники. Здесь они поводят итоги года и отчитываются о проделанной работе. 28-летний Максим Стешенко …
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4 марта 2013, 03:13
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Преемником Ивана Миронова может стать представитель УФСБ Мордовии
По информации источников в сети Интернет, преемником Ивана Миронова (на фото) на посту руководителя областного департамента по вопросам общественной безопасности может стать 57-летний Александр Клопов. Сейчас он возглавляет управление Федеральной службы безопасности по Воронежской области. Ранее Клопов руководил ФСБ по …
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22 января 2013, 10:55