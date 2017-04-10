В течение трех недель их будут обучать по специальной программе, разработанной Самарским университетом совместно с "Роскосмосом". Всего заявлено 200 школьников, сообщается на сайте СНИУ им. С.П. Королёва.
Впереди у них дегустация космической еды и сеанс прямой связи с МКС. Ребята примут участие в чемпионате по ракетомодельному спорту и в спутниковой фотосессии. А также поработают в профильных научных лабораториях Самарского университета, где приобретут знания и навыки по авиа- и ракетомоделированию, робототехнике, космическим информационным технологиям и 3D-моделированию. А к финалу смены юные исследователи космоса сконструируют демонстрационную модель наноспутника.
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