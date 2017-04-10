В Самарской области стартовал конкурс в международный лагерь «Артек» Министерство образования и науки Самарской области объявило о начале конкурса на поощрение детей путевками в международный лагерь «Артек» в Крыму летом 2016 года. … Их получат школьники от 10 до 16 лет, добившиеся успехов в общественной деятельности и учебе, а также победители