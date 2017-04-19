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Дорога в Самару стала опасней
Блогер Алексей Перезнатнов показал, как проходит ремонт Южного моста в Самаре. "Сейчас на мосту уже перекрыли два ряда. Частично сняли парапет на пешеходке. Поставили временные разделительные столбики и знаки "Пешеходный переход" перед въездом на мост со стороны города. Установили …
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19 апреля 2017, 06:03
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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может …
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18 апреля 2017, 06:43
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Самара лишилась набережной
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" …
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18 апреля 2017, 06:36
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В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг
Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - …
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17 апреля 2017, 05:43
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На Безымянке за день отравились газом мать, дочь и двухлетний мальчик
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23 марта 2017, 03:06
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В России могут запретить использовать газ в жилых домах
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30 декабря 2016, 02:46
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В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире
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28 декабря 2016, 04:57
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В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа
Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечером чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.
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22 ноября 2016, 01:51
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В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа
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22 ноября 2016, 09:33
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В Тольятти два пенсионера выпили химической жидкости
На этой неделе стало известно о вызове скорой помощи двум тольяттинским пенсионерам, выпившим химические жидкости. Оба инцидента произошли в минувшую пятницу, 11 ноября.
В Автозаводском районе 80-летний пенсионер отравился моющим средством. Сообщается, что он находился в неадекватном состоянии из-за психического расстройства. …
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15 ноября 2016, 09:47
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В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами
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10 октября 2016, 06:41