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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Дорога в Самару стала опасней

Дорога в Самару стала опасней

Блогер Алексей Перезнатнов показал, как проходит ремонт Южного моста в Самаре. "Сейчас на мосту уже перекрыли два ряда. Частично сняли парапет на пешеходке. Поставили временные разделительные столбики и знаки "Пешеходный переход" перед въездом на мост со стороны города. Установили 
19 апреля 2017, 06:03
В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может 
18 апреля 2017, 06:43
Самара лишилась набережной

Самара лишилась набережной

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" 
18 апреля 2017, 06:36
В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - 
17 апреля 2017, 05:43
На Безымянке за день отравились газом мать, дочь и двухлетний мальчик

На Безымянке за день отравились газом мать, дочь и двухлетний мальчик

В среду, 22 марта, медики дважды выезжали на Безымянку к людям, предположительно, отравившимся газом. Зафиксировано два случая по разным адресам. Пострадали две взрослые женщины - мать и дочь, а также ребенок.

Двухлетнего мальчика забрали из квартиры на улице Победы. Вызов поступил 

23 марта 2017, 03:06
В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы 

30 декабря 2016, 02:46
В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире

В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире

В понедельник, 26 декабря, в Советском районе Самары случилась трагедия. В шесть часов вечера в квартире дома на улице XXII Партсъезда нашли два тела – 34-летнего мужчины и 28-летней женщины. По информации правоохранительных органов, погибшие – муж и жена.

Предположительно, супруги 

28 декабря 2016, 04:57
В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа

В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа

Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечером чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.
22 ноября 2016, 01:51
В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа

В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа

В понедельник, 21 ноября, в вечернее время в самарских социальных сетях стали появляться сообщения о «запахе газа» в городе. Пользователи пишут, что  чувствовали специфический запах в Куйбышевском и Промышленных районах, а также на площади Кирова, в Зубчаниновке и на улице 
22 ноября 2016, 09:33
В Тольятти два пенсионера выпили химической жидкости

В Тольятти два пенсионера выпили химической жидкости

На этой неделе стало известно о вызове скорой помощи двум тольяттинским пенсионерам, выпившим химические жидкости. Оба инцидента произошли в минувшую пятницу, 11 ноября.

В Автозаводском районе 80-летний пенсионер отравился моющим средством. Сообщается, что он находился в неадекватном состоянии из-за психического расстройства. 

15 ноября 2016, 09:47
В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами

В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами

Больше 60 человек в Самарской области отравились грибами за первый месяц осени. Таковы официальные данные статистики регионального минздрава.
Для сравнения - за предыдущие 8 месяцев года таких эпизодов было в три раза меньше. Больше всего пострадавших среди жителей областной столицы 

10 октября 2016, 06:41
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