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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.

Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы 

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В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»

В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент 

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В Самаре установлены причины гибели пилота «Ил-2»

В Самаре установлены причины гибели пилота «Ил-2»

Самарские следователи завершили проверку по факту гибели летчика, который разбился более 70 лет назад. Младший лейтенант Иван Черкасский, останки которого нашли на месте крушения самолета «Ил-2» в районе Южного города, погиб в декабре 1942 года. Установлено, что боевая машины 
3 июня 2016, 04:04
Установлена личность пилота «ИЛ-2», обнаруженного под Самарой

Установлена личность пилота «ИЛ-2», обнаруженного под Самарой

Самарские следователи установили личность пилота самолета "Ил-2", разбившегося в 1942 году, который обнаружили в районе Южного города 13 апреля 2016 года.

Установлено, что самолет был изготовлен на куйбышевском заводе имени Фрунзе. На месте обнаружения самолета также нашли скелет летчика.
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В блогах: Тайна разбившегося

В блогах: Тайна разбившегося "Ил-2"

Блогер grosspoint пытался разобраться в тайнах найденного на днях в поселке Кряж штурмовика "Ил-2" с останками пилота. Самолет разбился еще в годы войны. "Интересно, а почему он не был найден тогда же, по горячим следам? В декабре 1942 года еще ничего 

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Поиски фрагментов Ил-2, разбившегося под Самарой, продолжат в середине мая

Поиски фрагментов Ил-2, разбившегося под Самарой, продолжат в середине мая

Строители временно приостановили работы в Волжском районе, где нашли фрагменты воздушного судна, разбившегося в период Великой Отечественной войны. Напомним, в двух километрах от поселка Придорожного был обнаружен самолет и скелетированные останки пилота. Обломки штурмовика 1942 года выпуска были на двухметровой 

19 апреля 2016, 05:28
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