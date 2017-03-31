Телекомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судьбой проекта по восстановлению летающего образца штурмовика «Ил-2». В годы войны в Куйбышеве было выпущено почти 27 тысяч таких самолетов. Уже несколько лет группа энтузиастов буквально из обломков собирает знаменитый «летающий танк». Около года назад мы уже рассказывали о том, как идут работы. Что изменилось за это время - в специальном репортаже ТРК «ТЕРРА».
Летающий «Ил-2» в мире пока только один, его собрали в Новосибирске в 2011 году по заказу американского коллекционера. Он обошелся ему в 5 миллионов долларов и, соответственно, улетел за океан. Впрочем, там стоят современный двигатель и авионика. Самарский штурмовик будет максимально соответствовать историческому оригиналу.
Труд новосибирцев вдохновил энтузиастов из Самары. Весной 2013 года после экспедиции в Ленинградскую область за работу взялись вплотную. Основная часть этого "Ил" собрана из пяти разбившихся в годы Великой Отечественной машин. Восстановление финансируется за счет президентского и губернаторского грантов, а также частных пожертвований. «ТЕРРЫ» снимала ход работ в мае прошлого года, за это время удалось сделать многое, но до завершения еще далеко.
Уже готова и пристыкована к центроплану хвостовая балка, с ним же соединена бронекабина, собирается моторный отсек.
К восстановлению штурмовика подключились многие самарские предприятия, которые участвовали в производстве «Ил-2» в годы войны. Местный металлургический завод предоставил алюминиевые листы, «Авиаагрегат» изготавливает шасси, «Гидроавтоматика» - элементы топливной системы. Накануне РКЦ «Прогресс» передал участникам проекта часть отштампованных деталей центроплана. Как говорят члены попечительского совета, без такой помощи восстановить самолет было бы невозможно.
Владимир Дуцев, член попечительского совета проекта по восстановлению штурмовика «Ил-2»:
- Хочу выразить большую благодарность Союзу машиностроителей, который очень активно нам помогает, потому что большое количество заводов, где можно разместить заказы. Просто в частном порядке это неимоверно дорого. Вы понимаете, каждая деталюшка, которая уже давно не производится, к которой нужно делать формы и так далее, это все очень дорого.
По мнению первого вице-президента Союза машиностроителей Владимира Гутенева, такие инициативы не только помогают в патриотическом воспитании молодежи, но и повышают интерес к труду тех, кто создает крылатые машины.
Владимир Гутенев, первый вице-президент «СоюзМаш России», первый зам. председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:
- Это еще и привлечение молодых ребят через институт наставничества, творчества, восстановление технических таких средств - в данном случае это «Ил-2» - интерес к инженерным профессиям. Невозможно возродить великую страну без великой инженерной школы.
К слову, на нехватку квалифицированных кадров жалуется и группа, занимающаяся восстановлением «Ил-2». Ведь собрать самолет, пусть ему и семь десятков лет, непросто. Сейчас идет работа над двигателем штурмовика и его испытаниями. Когда крылатая машина поднимется в небо, пока неизвестно, конкретных сроков никто не ставит. Но в том, что это рано или поздно произойдет, энтузиасты уверены.
Видео, как проходит реставрация «Ил-2», 31 марта в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45!