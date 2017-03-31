Блогер grosspoint пытался разобраться в тайнах найденного на днях в поселке Кряж штурмовика "Ил-2" с останками пилота. Самолет разбился еще в годы войны. "Интересно, а почему он не был найден тогда же, по горячим следам? В декабре 1942 года еще ничего …