Специалисты агентства HeadHunter узнали, в каких сферах больше всего предложений о второй работе и сколько за неё платят.

Согласно результатам исследования, больше всего предложений дополнительного заработка есть для профессионалов в сфере продаж, преподавателей, а также выпускников без опыта работы. Им предлагают …