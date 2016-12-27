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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Мэрия Самары займет 500 миллионов рублей

Мэрия Самары займет 500 миллионов рублей

Соответствующие сведения содержатся на портале госзакупок, где были опубликованы результаты торгов. Речь идет об открытии пяти невозобновляемых кредитных линий по 100 миллионов рублей сроком на 730 дней.
В тендерах участвовали "Западно-Сибирский коммерческий банк", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и "Сбербанк". Именно последний и 

19 декабря 2016, 04:14
В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.

Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 
16 декабря 2016, 11:43
Российским чиновникам придется отвыкать от роскоши

Российским чиновникам придется отвыкать от роскоши

Во всяком случае, за государственный счет. С 1 января следующего года руководителям федеральных органов государственной власти будет запрещено приобретать служебные автомобили мощностью свыше 200 л.с. и стоимостью более 2.5 миллионов рублей. Причем, законодатель закрыл лазейку, ранее позволявшую брать такие машины 

9 декабря 2016, 02:39
Мэрия Самары готова потратить более 264 миллионов рублей на покупку квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Мэрия Самары готова потратить более 264 миллионов рублей на покупку квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как говорится в сопроводительной документации, речь идет о приобретении 182 одно-, двух- и трехкомнатных квартир в чистовой отделке в объектах долевого строительства.
Застройщик обязан передать их мэрии до 10 июня следующего года. При этом 

9 декабря 2016, 02:18
В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов

В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов

Руководством города поставлена задача увеличить количество снегоуборочной техники и профильных специалистов.
 
За уборку дворов отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Своевременность и качество расчистки - на контроле административных комиссий, глав районов и департамента городского хозяйства и экологии. Мониторинг - 

8 декабря 2016, 10:23
Уязвимость мессенджеров для чиновников в России протестируют хакеры

Уязвимость мессенджеров для чиновников в России протестируют хакеры

Мессенджеры, которыми предстоит пользоваться российским чиновникам, протестируют специалисты компании Positive Technologies, именуемые белыми хакерами. Как правило, по согласованию с владельцами они взламывают их ресурсы, чтобы провести проверку на надежность. Таким образом выяснится степень уязвимости государственных сервисов для обмена сообщениями.
Наряду 

7 декабря 2016, 03:51
Путин поручил чиновникам поддержать инициативных граждан

Путин поручил чиновникам поддержать инициативных граждан

1 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федерльному собранию, затронул тему поддержки некоммерческих организаций и волонтерских движений. Глава государства призвал местные власти привлекать больше НКО в социальную сферу.
1 декабря 2016, 02:44
221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Как говорится в сопроводительной документации, всего предполагается приобрести 218 одно-, двух- и 

23 ноября 2016, 03:21
Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты

Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты

В Госдуме предложили урезать зарплаты депутатов и сенаторов до уровня средней по стране - 35 тысяч рублей в месяц. В настоящее время членам нижней и верхней палат парламента полагается ежемесячное жалованье от 360 тысяч.

Снижение доходов позволит существенно сократить расходы федеральной 

7 октября 2016, 01:11
В блогах: рынок труда Самары оказался в «интересной ситуации»

В блогах: рынок труда Самары оказался в «интересной ситуации»

Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Фейсбуке", какая "интересная ситуация наблюдается на рынке труда в Самаре". "Дикое количество народа из моего относительно близкого окружения ищет или собирается искать работу, - пишет автор. - Вакансий (я имею в виду PR и 
4 октября 2016, 05:50
В Самаре самые низкие зарплаты платят помощнику воспитателя и повару

В Самаре самые низкие зарплаты платят помощнику воспитателя и повару

Служба исследований Зарплата.ру составила рейтинг самых низкооплачиваемых вакансий Самары. Специалистами проанализировано более 4 тысяч предложений на рынке труда. Самые невысокие зарплаты предлагают соискателям с малым или отсутствующим опытом работы. Не приходится рассчитывать на высокий доход и сотрудникам госучреждений. За месяц 

15 сентября 2016, 04:03
У каждого десятого самарца есть вторая работа

У каждого десятого самарца есть вторая работа

Специалисты агентства HeadHunter узнали, в каких сферах больше всего предложений о второй работе и сколько за неё платят.

Согласно результатам исследования, больше всего предложений дополнительного заработка есть для профессионалов в сфере продаж, преподавателей, а также выпускников без опыта работы. Им предлагают 

18 августа 2016, 01:35
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