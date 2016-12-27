В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление организации торгов и департамент физкультуры и спорта. Анализ был проведен по одному параметру: общая сумма выплат служащим, траты на госзакупки не учитывались. Как отмечают составители рейтинга, треть учреждений данные не раскрывают. Поэтому итоговая сумма может оказаться минимум в 1,5 раза больше. Утвержденный объем бюджета Самары на 2017 год составляет 15,5 млрд рублей. Запланированный дефицит - 0 рублей.
1 Департамент управления делами 220 млн рублей
2 Департамент финансов 125 млн рублей
3 Департамент управления имуществом 103 млн рублей
4 Управление гражданской защиты 98 млн рублей
5 Департамент градостроительства 97 млн рублей
6 Департамент городского хозяйства и экологии 85 млн рублей
7 Департамент опеки и попечительства 77 млн рублей
8 Дума Самары 74 млн рублей
9 Департамент образования 57 млн рублей
10 Департамент промышленности 48 млн рублей
11 Департамент культуры 30 млн рублей
12 Департамент транспорта 22 млн рублей
13 Контрольно-счетная палата 19 млн рублей
14 Управление организации торгов 17 млн рублей
15 Департамент физической культуры и спорта 12 млн рублей
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