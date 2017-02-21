Самарский национальный исследовательский университет имени Королева получит 482 млн рублей из федеральной казны на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Соответствующий документ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым, распределяет между 21 российским вузом более 10 млрд. рублей. Отметим, ранее сообщалось, что кабмин России решил сократить финансирование ведущих университетов страны на период с 2017 по 2019 год на 12,5 млрд рублей - до 31 млрд.
|
Самарскому национальному исследовательскому университету имени Королева сократят финансирование
Российское правительство на 30% уменьшило объем средств, выделяемых отечественным учебным заведениям в рамках программы 5-100, цель которой в повышении конкурентоспособности отечественных вузов на международном рынке.
|
15 февраля 2017, 11:44
|
Самарский национальный исследовательский университет потратит на охрану более 55,5 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, победитель конкурса должен будет силами 80 человек обеспечить безопасность на 50 объектах вуза. Это учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения, склады, аэродром, ботанический сад и другие. В зависимости от режима …
|
8 февраля 2017, 02:21
|
В блогах: об объединении университетов в Самаре
Декан психологического факультета СамГУ Константин Лисецкий с иронией пишет в "Фейсбуке" об объединении двух самарских университетов - "госа" и "аэрокоса". "После объединения количество бумажной отчетности возросло в десятки раз, - утверждает автор. - Все подписи только синими чернилами! Я …
|
1 февраля 2017, 09:15
|
Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
|
30 января 2017, 10:07
|
Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад "Волгарь" получат 1 миллиард 700 миллионов рублей
Cамарская область получит из федерального бюджета 1 миллиард 700 миллионов рублей на развитие инфраструктуры новых районов. Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад "Волгарь" вошли в число 66 проектов, отобранных Минстроем по результатам федерального конкурса. Деньги пойдут на строительство школ, детских садов, …
|
20 декабря 2016, 05:08
|
Самарская область получит 373 млн рублей субсидий
Деньги поступят для сбалансированности бюджета региона, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Документ за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева распределяет 33,5 млрд рублей между 82 регионами. Финансовые ресурсы предназначены для частичной компенсации допрасходов на повышение оплаты труда бюджетников и увеличение МРОТ до …
|
20 декабря 2016, 12:23
|
Самарским безработным выделят из федерального бюджета 200 млн рублей
|
27 апреля 2016, 12:09
|
Самарская область получит 80 млн рублей на улучшение лекарственного обеспечения граждан
Самарская область получит из федерального бюджета 80 млн рублей для улучшения лекарственного обеспечения граждан, в том числе имеющих право на получение государственной помощи в виде набора соцуслуг. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина. Деньги поступят …
|
23 июня 2015, 10:58