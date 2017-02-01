Самарский университет попал в Топ-300 лучших вузов стран БРИКС и развивающихся экономик. Рейтинг уже в четвертый раз составлен британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 24 университета из России.

Лучший среди них - МГУ имени Ломоносова, он сохранил за собой …