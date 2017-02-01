|
В блогах: лед на Ракитовском шоссе
Блогер glukonline пишет про наросты льда на Ракитовском шоссе. "Уже не первый год на Раките возле автомойки, между заправкой "Олви" и авторынком, течет вода. В морозы она замерзает и дорога сужается до 2 полос. Я написал про эту проблему …
|
1 февраля 2017, 09:02
|
В блогах: фото самарских «призраков»
Блогер inst_ru пишет про самарские остановки-призраки. "Первый призрак - остановка на Луначарского. Стоит она там никому не нужная, в ожидании неизвестно чего, ведь движение тут если и откроют, то уже не при нашей жизни. Второй призрак - на начальной …
|
31 января 2017, 10:13
|
Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
|
30 января 2017, 10:07
|
В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек
Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой …
|
27 января 2017, 10:30
|
В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
|
27 января 2017, 10:22
|
СГЭУ вошел в десятку самых востребованных вузов России
Самарский государственный экономический университет вошел в топ-10 наиболее востребованных вузов России по специальностям сферы управления - экономика, финансы и юриспруденция.
Рейтинг опубликован агентством «Россия сегодня». Специалисты оценили более 50 университетов по критериям доли выпускников, получивших направление на работу, доли средств, поступающих …
|
29 декабря 2016, 02:03
|
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны
По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых …
|
13 декабря 2016, 05:31
|
В Топ-300 лучших вузов БРИКС вошел Самарский университет
|
1 декабря 2016, 11:40
|
Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России
Минобранауки включило Самарскую государственную сельскохозяйственную академию (Самарская ГСХА) в десятку лучших вузов России. Рейтинг был составлен путем онлайн-анкетирования студентов, их родителей и преподавателей высших учебных заведений.
В опросе приняли участие 103 000 человек из 82 регионов. Респонденты оценивали вузы по коммуникабельности …
|
9 ноября 2016, 12:04
|
Самарский университет начал строить 18-этажное общежитие на Московском шоссе
Самарский национальный исследовательский университет имени Королева объявил о начале строительства на территории кампуса на Московском шоссе первого блока двухсекционного общежития. Здание будет 18-этажным. На возведение объекта федеральное Минобранауки выделило 318 млн рублей. Будущее общежитие на 255 мест будет расположено за …
|
26 октября 2016, 11:22
|
Самарские ученые рассказали о создании «вечной батарейки»
Мирный атом как источник энергии на тысячелетия. Исследователи объединенного самарского университета разработали технологию создания «вечной батарейки». В скором времени она будет запатентована. Созданием аналогичных устройств, преобразующих атомную энергию в электрическую, занимаются в США, Швейцарии и нескольких научных центрах России. Однако …
|
11 октября 2016, 02:47