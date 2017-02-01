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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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В блогах: самарские встречи существуют

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Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

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В блогах: об объединении университетов в Самаре

В блогах: об объединении университетов в Самаре

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В блогах: лед на Ракитовском шоссе

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Самару включили в «Яндекс.Автобусы»

Самару включили в «Яндекс.Автобусы»

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31 января 2017, 04:34
Депутаты из Самарской области хотят изменить правила перевозки детей

Депутаты из Самарской области хотят изменить правила перевозки детей

Депутаты городских дум Тольятти, Сызрани и Кинеля готовят обращение в Минтранс России с требованием изменить еще не вступившие в силу правила организованной перевозки группы детей, пишет "Российская газета". Согласно постановлению кабмина, с 1 июля 2017 года нельзя будет перевозить школьников 

31 января 2017, 03:08
В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в 
27 января 2017, 10:22
В Самаре встали трамваи

В Самаре встали трамваи

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В блогах: Самара попадает в гиперпетлю?

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19 января 2017, 06:34
Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза

Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза

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26 декабря 2016, 02:03
В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В мэрии приняли новое постановление о стоимости проезда для студентов и школьников. Документ подписали 18 ноября. Поездка в общественном транспорте для них с 1 декабря будет стоить 13 рублей. Безлимитная транспортная карта школьника будет стоить 500 рублей, на студенческую карту 

18 ноября 2016, 07:37
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