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В блогах: самарские встречи существуют
Блогер s7000 утверждает, "что неформальная жизнь в Самаре если и не кипит, то существует". "Люди самовыражаются - кто от желания поделиться своими достижениями, кто из тщеславия, кто и сбыт "взбодрить". Сегодня зовут хастл учиться танцевать, джаз играть, дни Индии …
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1 февраля 2017, 05:11
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В блогах: ужас в тольяттинской квартире
Тольяттинка Яна Левина показала в соцсети «ВКонтакте» «страшную картину, увиденную в одной из квартир города». «Именно так - в горе мусора из бутылок, остатков еды и грязных вещей - живет одинокая незрячая женщина. Ходить она тоже не может. Весь …
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1 февраля 2017, 05:07
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Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников
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1 февраля 2017, 01:47
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В блогах: об объединении университетов в Самаре
Декан психологического факультета СамГУ Константин Лисецкий с иронией пишет в "Фейсбуке" об объединении двух самарских университетов - "госа" и "аэрокоса". "После объединения количество бумажной отчетности возросло в десятки раз, - утверждает автор. - Все подписи только синими чернилами! Я …
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1 февраля 2017, 09:15
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В блогах: лед на Ракитовском шоссе
Блогер glukonline пишет про наросты льда на Ракитовском шоссе. "Уже не первый год на Раките возле автомойки, между заправкой "Олви" и авторынком, течет вода. В морозы она замерзает и дорога сужается до 2 полос. Я написал про эту проблему …
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1 февраля 2017, 09:02
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Самару включили в «Яндекс.Автобусы»
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31 января 2017, 04:34
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Депутаты из Самарской области хотят изменить правила перевозки детей
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31 января 2017, 03:08
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В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
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27 января 2017, 10:22
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В Самаре встали трамваи
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24 января 2017, 09:19
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В блогах: Самара попадает в гиперпетлю?
Блогер Игорь Ермоленко поведал, что Самара попала в проект всемирной сети вакуумного поезда Hyperloop. "Амбициозную фантастическую идею предложил известный американский капиталист Илон Маск. Hyperloop представляет собой трубу, по которой люди и грузы перемещаются в вагонах-капсулах со скоростью до 1200 …
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19 января 2017, 06:34
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Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза
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26 декабря 2016, 02:03
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В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей
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18 ноября 2016, 07:37